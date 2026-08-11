Officiel : l’entraîneur du Metallurg Ilhom Mo‘minjonov démissionne

Un changement majeur est survenu au sein du staff technique du Metallurg de Bekobod. L’entraîneur principal Ilhom Mo‘minjonov a décidé de démissionner, et la direction du club a accepté sa demande.

En début de saison, l’équipe avait pour objectif ambitieux de décrocher la promotion en Super League. Toutefois, des pertes de points inattendues lors de la première phase ont fait reculer le Metallurg au classement, loin des leaders.

Le match contre Yaypan, la goutte d’eau

Le dernier événement ayant précipité cette démission s’est produit lors de la 14e journée de la Proliga (ou du championnat). À Bekobod, le Metallurg a reçu le Yaypan de Fergana et, malgré son avantage au score pendant le match, a finalement perdu la victoire et des points précieux.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur principal Ilhom Mo‘minjonov a rencontré la direction du club et lui a demandé d’accepter sa démission.

La décision officielle de la direction du club

Après avoir examiné en détail la situation au classement, les derniers résultats de l’équipe ainsi que la demande personnelle de l’entraîneur, la direction du club a décidé d’accepter sa démission.

« Compte tenu de la situation actuelle, de la demande de l’entraîneur et de tous les éléments, la direction du club a accepté la demande de démission d’Ilhom Mo‘minjonov » — indique le communiqué officiel du club de Bekobod.

Les statistiques d’Ilhom Mo‘minjonov au Metallurg

Sous la direction d’Ilhom Mo‘minjonov, le Metallurg a disputé au total, dans le championnat en cours, 14 rencontres :

Victoires : 6

Matchs nuls : 4

Défaites : 4

Le club devrait prochainement communiquer des informations complémentaires concernant l’entraîneur qui assurera l’intérim ou le candidat au poste d’entraîneur principal.

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