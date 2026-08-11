Le directeur sportif de Lugano s’exprime sur le transfert de Behruz Karimov

Le jeune défenseur Behruz Karimov, qui a réalisé des prestations solides et convaincantes avec l’équipe nationale d’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde disputée en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada), poursuivra sa carrière en Europe. Le talent de 19 ans a signé un contrat longue durée avec le prestigieux club suisse de Lugano.

Lugano, qui a terminé le dernier championnat suisse dans le top 3 (à la troisième place), a officiellement annoncé le recrutement du prometteur international ouzbek.

La révélation de la Coupe du monde 2026 et la confiance de Cannavaro

Behruz Karimov a fait ses débuts avec l’équipe nationale seulement deux mois et demi avant le début du Mondial. Champion du monde 2006 et sélectionneur de notre équipe nationale, Fabio Cannavaro a titularisé le jeune défenseur lors d’un match amical contre le Gabon, lui témoignant ainsi une grande confiance.

Lors des matches de la Coupe du monde, Karimov a également été titularisé face à des géants du football mondial comme la Colombie et le Portugal, disputant quasiment l’intégralité de ces rencontres. Malgré les défaites de notre équipe dans ces deux matches, le caractère combatif du défenseur de 19 ans, sa vision du jeu et sa frappe puissante ont attiré l’attention des recruteurs internationaux.

Les sincères aveux du directeur sportif de Lugano

Courtisé par plusieurs clubs européens, Karimov a finalement choisi le projet du club suisse. Le directeur sportif de Lugano, Sébastian Pelser, a évoqué le transfert du jeune talent ouzbek en ces termes :

« Le transfert de Behruz confirme la pertinence de la direction choisie par le club de football de Lugano. Notre club cherche à renforcer sa position en tant que structure capable d’offrir un environnement et des conditions adaptés au développement des jeunes talents sur la scène internationale. Pour Behruz, Lugano constitue la première étape de sa carrière dans le football européen. Il pourra y franchir un nouveau cap important. Dans nos décisions, les aspects financiers ne sont pas prioritaires : nous accordons davantage d’importance aux perspectives sportives et à la qualité du projet », a souligné Sébastian Pelser.

Les statistiques à Surkhon et un contrat jusqu’en 2031

Formé au sein du club Surkhon de Termez, Behruz Karimov a disputé, en Super Ligue d’Ouzbékistan, 22 rencontres et, en plus de sa solidité défensive, est également parvenu à trouver 3 fois le chemin des filets adverses.

Capable de couvrir tout le couloir droit, de la défense à l’attaque, le footballeur de 19 ans a signé avec Lugano un contrat de cinq ans courant jusqu’au 30 juin 2031 .

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