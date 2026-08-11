La légende d’Arsenal soutient un échange entre Marcus Rashford et Myles Lewis-Skelly

L’ancien défenseur d’Arsenal, Lee Dixon, estime qu’un échange entre l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford et le jeune talent Myles Lewis-Skelly pourrait profiter aux deux équipes. Selon les informations publiées par BestBettingSites, l’expert expérimenté a souligné qu’une telle opération apporterait de l’expérience au club londonien tout en offrant au jeune joueur un temps de jeu régulier en équipe première. Goal.com rapporte .

Selon Lee Dixon, Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, constitue l’environnement idéal pour relancer la carrière de Marcus Rashford et lui permettre de retrouver un haut niveau à son poste préféré d’ailier gauche. Il estime que l’attaquant anglais manque précisément de l’attention particulière et de la confiance que peut lui accorder son entraîneur.

Le facteur entraîneur et le potentiel du joueur

Dixon est convaincu que l’approche de Mikel Arteta dans la gestion de ses joueurs pourrait aider Rashford à surmonter ses difficultés et à pleinement exprimer son potentiel. D’après la légende d’Arsenal, même s’il nourrit quelques doutes sur la régularité du joueur, Rashford pourrait apporter une réelle plus-value à l’équipe au vu des qualités de l’effectif actuel.

Dans le même temps, l’expert a souligné que ce transfert constituerait également une étape importante dans la progression du jeune Myles Lewis-Skelly. Un changement d’environnement lui offrirait la possibilité d’élargir encore sa palette de jeu.

La situation de Marcus Rashford à Manchester United

Rappelons que l’attaquant a disputé son dernier match avec Manchester United le 12 décembre 2024, face au Viktoria Plzeň en Ligue Europa. Depuis ce mois-là, sa présence sur le terrain a été interrompue pendant un certain temps, même si le joueur avait auparavant réussi à inscrire 138 buts sous les couleurs du club.

Selon Goal.com, les discussions concernant le contrat et les possibilités de transfert restent pour l’instant limitées au cercle des experts. Si l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, parvient à ramener le joueur à son meilleur niveau, cette évolution sera sans aucun doute perçue comme une nouvelle recrue pour l’équipe.