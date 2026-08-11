YouTube durcit drastiquement les conditions de monétisation

YouTube, leader du marché de l’hébergement vidéo, durcit considérablement les conditions permettant aux créateurs de contenu de gagner de l’argent. Selon Ixbt.com, à partir du 1er février 2027, le nombre de vues requis pour que les nouvelles chaînes commencent à gagner de l’argent grâce à la publicité et aux abonnements sera doublé. Ces changements s’expliquent par l’intensification de la concurrence sur la plateforme et l’augmentation de l’activité de l’audience. Selon Ixbt.com rapporte ces informations.

Selon les nouvelles règles, les créateurs souhaitant rejoindre à l’avenir le Partner Program devront cumuler 8 000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Pour les vidéos au format Shorts, ils devront également atteindre 20 millions de vues au cours des 90 derniers jours. Rappelons que, selon les règles actuelles, il suffit pour l’instant de compter 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage sur un an, ou 10 millions de vues Shorts en trois mois.

Qui sera concerné par les nouvelles règles et quelles seront les conditions pour Shorts ?

Ces nouveautés s’appliqueront uniquement aux chaînes nouvellement inscrites. Les créateurs déjà actifs avec succès sur la plateforme et ayant rejoint le Partner Program conserveront les conditions précédentes. Cela contribuera à garantir la stabilité des revenus des créateurs expérimentés.

Parallèlement, une condition distincte sera instaurée pour continuer à générer des revenus via le module Shorts. Les créateurs devront maintenir en permanence au moins 10 millions de vues tous les 90 jours. Si ce chiffre tombe sous ce seuil, les revenus issus des vidéos classiques de la chaîne seront maintenus, mais les paiements liés à Shorts seront temporairement suspendus jusqu’au rétablissement de l’indicateur.

La direction de YouTube a expliqué cette décision par la croissance considérable de l’audience de la plateforme. Aujourd’hui, les utilisateurs regardent plus de 200 milliards de vidéos Shorts par jour. Il a également été indiqué que le temps consacré à regarder YouTube sur les écrans de télévision dépasse 1 milliard d’heures par jour.

Dans ce contexte, YouTube travaille à étendre l’abonnement YouTube Premium Lite à tous les pays où le service est disponible. Les revenus issus de ce type d’abonnement seront répartis équitablement entre les créateurs en fonction de la durée de visionnage et du nombre de vues de leur contenu.