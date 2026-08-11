Marchegiani : Suzuki et Vicario ne sont pas prêts pour la Juventus

L’ancien gardien de l’équipe nationale italienne et de la Lazio, Luka Marchegiani, aujourd’hui consultant pour Sky, a partagé son avis sur l’avenir des gardiens de la Juventus Turin. Selon lui, il est encore trop tôt pour critiquer sévèrement les portiers actuels de l’équipe, tandis que les nouveaux noms évoqués sur le marché des transferts auront besoin de temps pour atteindre le niveau du géant turinois. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la Juventus a fait du recrutement d’un nouveau gardien titulaire son objectif principal lors de ce mercato. Les changements au sein de l’effectif et les efforts pour le renforcer restent au centre de l’attention des supporters et des spécialistes, car les erreurs des dernières saisons ont incité la direction du club à la vigilance.

Di Gregorio et la question des gardiens

En évaluant son ancien coéquipier et confrère, Luka Marchegiani a souligné que les critiques étaient quelque peu exagérées. Selon lui, Michele Di Gregorio a été écarté trop rapidement et rendu responsable de tous les échecs de l’équipe. Même s’il a commis plusieurs erreurs notables lors de la difficile saison 2025/26, il a encore réalisé une intervention incertaine lors du match amical contre l’Inter la semaine dernière.

Malgré cela, le technicien expérimenté a insisté sur le fait qu’il était injuste d’attribuer les problèmes de la ligne défensive à un seul joueur. Le staff technique doit analyser attentivement chaque situation et prendre la décision la plus appropriée pour les prochains matches.

De nouveaux noms et leur potentiel

Dans la presse, Zion Suzuki et Guglielmo Vicario sont régulièrement cités parmi les gardiens susceptibles de rejoindre la Juventus. Luka Marchegiani doute toutefois de la capacité de ces deux joueurs à évoluer au sein du club turinois.

Il estime que, malgré tout le respect qui leur est dû, Suzuki et Vicario ne répondent pas encore pleinement aux exigences d’un club soumis à une telle pression que la Juventus. Il a toutefois ajouté qu’il tenait en haute estime la réussite de Vicario lors de ses expériences en Premier League.

La préparation se poursuit à un rythme soutenu au club. Mattia Perin devrait notamment garder les buts lors du prochain match amical prévu contre Palerme. Cette rencontre permettra au staff technique d’évaluer une nouvelle fois la forme actuelle des gardiens.