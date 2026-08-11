Ronald Araujo explique son départ pour Liverpool et le choix de son nouveau numéro

L’un des transferts les plus inattendus et médiatisés de la fenêtre estivale a été officialisé : le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo poursuivra sa carrière en Premier League anglaise. L’Uruguayen de 27 ans rejoint le club de Merseyside en prêt jusqu’à la fin de la saison. Cet accord est considéré comme une étape importante pour renforcer la défense de Liverpool. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon Goal.com, les négociations entre les clubs se sont conclues avec succès et le contrat prévoit également une option d’achat définitive. Liverpool pourra ainsi recruter définitivement le joueur l’été prochain pour 47,14 millions de livres sterling. Cela offre au défenseur une belle opportunité de rester durablement au sein du club anglais.

L’histoire du choix de son nouveau numéro

Lors de son passage au FC Barcelone, le défenseur expérimenté portait le numéro 4, mais il n’a pas pu le récupérer dans sa nouvelle équipe. En effet, le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, joue avec ce numéro. Araujo a donc choisi le 33, un numéro porté pour la dernière fois au club par Jordon Ibe il y a dix ans.

Le joueur n’a pas caché que son nouveau numéro n’avait pas été choisi au hasard et qu’il revêtait une signification profonde. Selon lui, ce numéro est étroitement lié aux débuts de sa carrière professionnelle et revêt également une importance particulière dans ses convictions personnelles et religieuses.

L’alliance entre foi et carrière professionnelle

Évoquant son choix, Ronald Araujo a souligné qu’il en avait également discuté avec sa famille et ses proches. Selon lui, ce numéro symbolise non seulement le début de son parcours footballistique, mais aussi les valeurs spirituelles qui occupent une place importante dans sa vie.

« C’est un numéro que j’aime et qui est très spécial pour moi. Fait intéressant, lorsque j’ai fait mes débuts dans une équipe professionnelle, je jouais déjà avec ce numéro. Il a également une signification personnelle, liée à ma foi et à ma relation avec Dieu et la religion », a reconnu le défenseur.

Le joueur, qui souhaite s’adapter rapidement au football anglais, s’est dit heureux d’évoluer aux côtés de stars de renommée mondiale, notamment Virgil van Dijk, dans sa nouvelle équipe. Il a souligné que sa motivation était très élevée et qu’il avait hâte de rencontrer ses nouveaux coéquipiers.