La capacité de la batterie de l’iPhone 18 Pro Max révélée

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La capacité de la batterie de l’iPhone 18 Pro Max révélée

Des photos de la batterie destinée au futur smartphone phare d’Apple, l’iPhone 18 Pro Max, ont été publiées en ligne. Ces informations divulguées révèlent d’importants changements concernant l’autonomie de l’appareil et suscitent un vif intérêt chez les utilisateurs et les passionnés de technologie. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Selon ixbt.com, l’insider connu sous le pseudonyme Yeux1122 a diffusé des photos de la batterie du futur modèle phare. Les images montrent clairement le logo de l’entreprise, les indications de service ainsi que les paramètres techniques imprimés directement sur le boîtier. D’après ces éléments, la capacité nominale de la batterie s’élève à 5391 mA·ch.

Cette valeur correspond parfaitement aux premières informations diffusées en juillet au sujet de la version américaine de l’iPhone 18 Pro Max. Dès le début du mois de juin, des rapports indiquaient que toutes les versions de l’iPhone 18 Pro Max franchiraient pour la première fois le seuil de 5000 mA·ch.

Types de batteries et différences régionales

Au début du mois de juillet, de vraies photos des batteries étaient apparues en ligne. Elles montraient des batteries d’une capacité de 5235 mA·ch pour les versions internationales équipées d’une carte nano-SIM, contre 5425 mA·ch pour les modèles eSIM destinés aux États-Unis.

Il avait également été annoncé que la capacité de la batterie certifiée pour le marché chinois était précisément de 5391 mA·ch. Les photos publiées aujourd’hui par Yeux1122 confirment une nouvelle fois l’exactitude de ces chiffres.

Vitesse de charge et concurrence

Malgré l’augmentation significative de la capacité de la nouvelle batterie, Apple devrait difficilement surprendre les utilisateurs avec des avancées majeures en matière de vitesse de charge. Bien que la série actuelle iPhone 17 prenne officiellement en charge la charge filaire jusqu’à 40 W, les smartphones ne consomment généralement que 27–28 W dans les conditions réelles.

Ce chiffre paraît plutôt modeste face aux smartphones Android haut de gamme, qui adoptent activement des technologies de charge de 100 W ou plus. Malgré tout, la nouvelle batterie de grande capacité devrait offrir aux utilisateurs de l’iPhone 18 Pro Max une autonomie plus stable tout au long de la journée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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