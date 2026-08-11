Apple travaille sur un nouveau design à coque en verre pour l’iPhone 20

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Apple travaille sur un nouveau design à coque en verre pour l’iPhone 20

Apple prépare une importante refonte du design pour le modèle anniversaire célébrant les 20 ans de l’iPhone. Selon l’analyste de Bloomberg Mark Gurman, le géant de Cupertino n’a pas abandonné ce projet et travaille activement à une transformation radicale de l’apparence de l’appareil. Ixbt.com rapporte .

Certaines informations diffusées précédemment affirmaient qu’Apple avait complètement abandonné ce projet anniversaire. Toutefois, le célèbre informateur a démenti ces informations, soulignant que les travaux se poursuivaient comme prévu. Les modèles iPhone Pro attendus en 2027 devraient faire sensation dans le monde de la technologie.

Le design du smartphone du futur

Les iPhone Pro de 2027, développés sous les noms de code V73 et V74, seront équipés de panneaux en verre spéciaux à l’avant et à l’arrière. Ces éléments se courberont harmonieusement vers les bords latéraux, tandis qu’un fin cadre métallique sera conservé entre les deux panneaux en verre. Cette approche donnera au gadget une apparence « vitrée » entièrement nouvelle et originale.

Il s’avère que l’idée initiale des ingénieurs d’Apple était encore plus radicale : l’entreprise prévoyait de créer un boîtier entièrement en verre. Cependant, les difficultés techniques liées à la production de masse, notamment les problèmes de fixation des éléments en verre entre eux, l’ont contrainte à abandonner cette idée.

L’importance du projet anniversaire

La variante de design actuellement développée se distingue elle aussi par son apparence futuriste. Selon les spécialistes, l’iPhone anniversaire de 2027 devrait représenter l’un des changements extérieurs les plus marquants de l’histoire des smartphones d’Apple.

Parallèlement, Apple prépare également d’autres lancements pour les prochaines années. En septembre 2026, les utilisateurs devraient notamment découvrir, en plus des modèles iPhone 18 Pro et iPhone Pro Max, le tout premier smartphone pliable de l’histoire de l’entreprise.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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