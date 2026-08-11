Filip Jørgensen rejoint Strasbourg

Le club londonien de Chelsea a officiellement confirmé que le gardien Filip Jørgensen avait rejoint Strasbourg, en France, sous forme de prêt pour la saison 2026-2027. Selon Goal.com, le gardien danois de 24 ans a rejoint le club de Ligue 1 afin d’obtenir du temps de jeu régulier, après avoir vu ses chances d’évoluer en équipe première diminuer à Stamford Bridge. Goal.com rapporte .

L’accord entre les deux clubs prévoit un prêt d’une seule saison, sans option d’achat pour le joueur. La direction de Strasbourg souhaite renforcer sa ligne défensive grâce à ce transfert et intégrer à son effectif un gardien expérimenté sur la scène européenne.

Un nouveau défi et des opportunités à Strasbourg

Filip Jørgensen avait rejoint Chelsea en provenance de Villarreal à l’été 2024. Durant son passage chez les Londoniens, il a disputé 36 rencontres au total. Les moments les plus marquants de sa carrière sont liés à la victoire remportée en Ligue Europa Conférence de l’UEFA en mai 2025, ainsi qu’au sacre obtenu lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à l’été de la même année.

Malgré cela, il n’a disputé que 12 matches dans quatre compétitions différentes la saison dernière. Bien qu’il ait atteint les demi-finales des coupes nationales, il a perdu son statut de gardien titulaire dans la concurrence avec Robert Sánchez. Le jeune portier a donc décidé de se rendre en France afin de relancer sa carrière.

Les projets futurs des clubs

Le partenariat stratégique entre Strasbourg et Chelsea a joué un rôle important dans la réalisation de ce transfert. Après avoir terminé la saison dernière à la huitième place de Ligue 1, Strasbourg disputera son premier match de la nouvelle saison le 21 août à l’extérieur contre Marseille. Cette rencontre pourrait être l’occasion pour Jørgensen de faire ses débuts avec son nouveau club.

De son côté, Chelsea débutera également sa saison 2026-2027 de Premier League trois jours plus tard, avec un derby londonien contre Fulham. La direction de Chelsea a publié un communiqué officiel pour souhaiter bonne chance au gardien danois dans son aventure en France et lui assurer son soutien.