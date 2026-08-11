Minisforum Elite Mini M2 Air-304 : un mini-PC compact et abordable dévoilé

·79·Technologie
Minisforum Elite Mini M2 Air-304 : un mini-PC compact et abordable dévoilé

La société Minisforum a présenté son nouveau produit, le modèle Elite Mini-PC conçu dans un boîtier ultracompact. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil combine performances élevées et efficacité énergétique pour les tâches quotidiennes et les flux de travail. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Ce mini-PC fonctionne avec le processeur moderne Intel Core 3 304 de la famille Wildcat Lake. Cette puce dispose d’une configuration comprenant 1 cœur performant et 4 cœurs économes en énergie, ainsi que d’une carte graphique intégrée dotée d’une seule unité de calcul, offrant un équilibre optimal pour les charges moyennes.

Fonctionnalités techniques et design compact

L’appareil mesure seulement 112×112×37,15 millimitr et ne pèse que 440 gramm. Selon le fabricant, il reste extrêmement silencieux même sous charge maximale : en mode équilibré, le niveau sonore ne dépasse pas 32,7 desibel, tandis que la température du processeur se maintient autour de 72–80 daraja.

Malgré ses dimensions réduites, l’appareil ne renonce pas aux possibilités d’extension. Un emplacement CSO-DIMM DDR5-6400 est prévu pour la mémoire vive, tandis qu’un SSD M.2 2280 avec interface PCIe 4.0 ×4 peut être installé pour le stockage des données.

Connectivité et prix

En matière de connexion réseau et de fonctionnalités sans fil, le mini-PC répond pleinement aux exigences modernes. Le module Intel AX211 lui offre les technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4.

L’ensemble des ports se distingue également par sa richesse. Les utilisateurs disposent de deux ports USB-A (10 Gbit/s), d’un port USB-C ultrarapide (40 Gbit/s), d’un autre USB-C (10 Gbit/s), de deux ports HDMI 2.0, de deux ports RJ45 (2,5 Gbit/s), d’un port USB-A standard (480 Mbit/s) et d’une sortie audio traditionnelle de 3,5 mm. Un emplacement pour carte microSD est également inclus pour plus de commodité.

D’après les prix du marché, la version sans mémoire (barebone) est actuellement vendue à partir de 260 dollars américains dans le cadre d’une remise de 20 %. La version prête à l’emploi équipée de 16 GB de mémoire DDR5-5600 et d’un SSD de 500 GB est proposée à 560 dollars.

MinisforumMini-PCIntelOrdinateur PersonnelTechnologies
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

De nouveaux câbles en plastique créés pour l’infrastructure de l’intelligence artificielleDe nouveaux câbles en plastique créés pour l’infrastructure de l’intelligence artificielleAujourd'hui, 20:30FlightAware poursuit Kalshi pour ses prévisions de vols aux États-UnisFlightAware poursuit Kalshi pour ses prévisions de vols aux États-UnisAujourd'hui, 20:28Kyoto Fusioneering commence à créer un nouvel équipement pour les centrales de fusion nucléaireKyoto Fusioneering commence à créer un nouvel équipement pour les centrales de fusion nucléaireAujourd'hui, 20:28Dans une usine Nissan, l’intelligence artificielle veille à la sécurité des travailleursDans une usine Nissan, l’intelligence artificielle veille à la sécurité des travailleursAujourd'hui, 19:58Le cargo spatial Progress MS-35 a été testéLe cargo spatial Progress MS-35 a été testéAujourd'hui, 19:28L’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premierL’application de rencontres Bumble abandonne l’obligation pour les femmes d’écrire en premierAujourd'hui, 18:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants