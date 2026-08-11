Minisforum Elite Mini M2 Air-304 : un mini-PC compact et abordable dévoilé

La société Minisforum a présenté son nouveau produit, le modèle Elite Mini-PC conçu dans un boîtier ultracompact. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil combine performances élevées et efficacité énergétique pour les tâches quotidiennes et les flux de travail. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Ce mini-PC fonctionne avec le processeur moderne Intel Core 3 304 de la famille Wildcat Lake. Cette puce dispose d’une configuration comprenant 1 cœur performant et 4 cœurs économes en énergie, ainsi que d’une carte graphique intégrée dotée d’une seule unité de calcul, offrant un équilibre optimal pour les charges moyennes.

Fonctionnalités techniques et design compact

L’appareil mesure seulement 112×112×37,15 millimitr et ne pèse que 440 gramm. Selon le fabricant, il reste extrêmement silencieux même sous charge maximale : en mode équilibré, le niveau sonore ne dépasse pas 32,7 desibel, tandis que la température du processeur se maintient autour de 72–80 daraja.

Malgré ses dimensions réduites, l’appareil ne renonce pas aux possibilités d’extension. Un emplacement CSO-DIMM DDR5-6400 est prévu pour la mémoire vive, tandis qu’un SSD M.2 2280 avec interface PCIe 4.0 ×4 peut être installé pour le stockage des données.

Connectivité et prix

En matière de connexion réseau et de fonctionnalités sans fil, le mini-PC répond pleinement aux exigences modernes. Le module Intel AX211 lui offre les technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4.

L’ensemble des ports se distingue également par sa richesse. Les utilisateurs disposent de deux ports USB-A (10 Gbit/s), d’un port USB-C ultrarapide (40 Gbit/s), d’un autre USB-C (10 Gbit/s), de deux ports HDMI 2.0, de deux ports RJ45 (2,5 Gbit/s), d’un port USB-A standard (480 Mbit/s) et d’une sortie audio traditionnelle de 3,5 mm. Un emplacement pour carte microSD est également inclus pour plus de commodité.

D’après les prix du marché, la version sans mémoire (barebone) est actuellement vendue à partir de 260 dollars américains dans le cadre d’une remise de 20 %. La version prête à l’emploi équipée de 16 GB de mémoire DDR5-5600 et d’un SSD de 500 GB est proposée à 560 dollars.