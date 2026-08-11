Lee Dixon : la situation autour du transfert de Vinícius a été bénéfique pour Arsenal

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Lee Dixon : la situation autour du transfert de Vinícius a été bénéfique pour Arsenal

Selon BestBettingSites, l’ancien défenseur d’Arsenal, Lee Dixon, a déclaré que l’échec du transfert de Vinícius Júnior n’avait absolument pas nui à l’équipe. Il avait auparavant été annoncé que la star brésilienne avait signé un nouveau contrat avec le Real Madrid, mettant fin à la possibilité d’un transfert en Premier League. Goal.com en informe ainsi.

Selon l’expert, les représentants de Vinícius pourraient avoir habilement exploité l’intérêt d’Arsenal afin d’obtenir de meilleures conditions de la part du Real Madrid. Même si le transfert n’a pas abouti, cette situation n’a pas terni la réputation du club londonien.

Des intentions sérieuses sur le marché des transferts

Dixon souligne que l’intérêt de la direction d’Arsenal pour un joueur de classe mondiale montre que le club vise de grandes ambitions. De telles démarches impressionnent également les autres équipes concurrentes du football mondial.

« Je pense que ce n’était qu’un jeu. Le fait qu’Arsenal n’ait pas réussi à recruter Vinícius n’a pas nui à l’équipe. Au contraire, la participation du club à cette bataille a démontré ses intentions sérieuses », a déclaré l’ancien footballeur.

Il a également ajouté que les négociations pour un transfert de cette envergure étaient très complexes et difficiles à mener à bien. Malgré cela, l’activité du club sur le marché des transferts a été évaluée positivement.

Un signal fort envoyé aux concurrents

Selon l’ancien défenseur, de telles actions d’Arsenal sur le marché des transferts inciteront également ses principaux rivaux, Manchester City et Manchester United, à rester vigilants. Il s’agit aussi d’un signal sérieux envoyé aux autres grands clubs.

« Tout à coup, les représentants de Manchester City et de Manchester United voient qu’Arsenal montre ses muscles. Cela suscite l’étonnement des autres équipes, qui comprennent à leur tour qu’elles doivent également se renforcer », a expliqué Dixon.

Des options dans le couloir gauche

L’article évoque également le poste d’ailier gauche dans le secteur offensif de l’équipe. Selon Lee Dixon, les nouvelles recrues et la rotation des joueurs déjà présents aideront Arsenal dans sa lutte pour le titre de Premier League.

La saison dernière, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ont brillamment occupé ce poste et inscrit des buts importants. L’arrivée de nouveaux joueurs renforcera encore la compétitivité de l’attaque d’Arsenal.

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Jahongir Tursunov
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