Randal Kolo Muani explique les raisons de son échec à Tottenham

L’attaquant français Randal Kolo Muani s’est exprimé ouvertement sur sa période difficile en Premier League et sur les raisons pour lesquelles il n’a pas pu réaliser ses meilleures performances avec Tottenham. Selon Goal.com, le joueur de 27 ans a reconnu qu’il avait l’esprit ailleurs durant son passage au club londonien et qu’il avait toujours voulu retourner à la Juventus. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Prêté à Tottenham la saison dernière, l’avant-centre n’a pas obtenu les résultats escomptés dans le championnat anglais. Il a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant seulement 5 buts et délivrant 4 passes décisives. Ces statistiques décevantes ont poussé le club londonien à renoncer à un transfert définitif du joueur.

Dans un entretien accordé à Tuttosport, Kolo Muani a évoqué ses problèmes personnels et ses difficultés sur le terrain. Selon lui, de telles périodes sombres peuvent survenir dans la carrière d’un footballeur et cette expérience lui a servi de leçon importante.

Le retour à Turin et une nouvelle étape

"Plusieurs choses ne se sont pas passées comme prévu. À mon avis, c’était une question personnelle. Je pense que mon esprit était ailleurs : je voulais retourner à la Juventus", a déclaré l’attaquant. Il a également souligné qu’il avait connu des blessures pour la première fois de sa carrière, mais qu’il avait réussi à les surmonter.

Les négociations pour son transfert du Paris Saint-Germain vers le club turinois ont été très longues et complexes. Ces discussions prolongées pendant le mercato estival ont mis la patience de toutes les parties à rude épreuve. Malgré cela, le joueur a assuré avoir toujours cru à la conclusion du transfert en raison de ses liens affectifs forts avec le club et la ville.

Kolo Muani est devenu le joueur français le plus cher de l’histoire de ce transfert et n’a pas caché sa fierté de retrouver l’Allianz Stadium. L’intérêt personnel de l’entraîneur Luciano Spalletti a également joué un rôle important dans son retour.

Le facteur Luciano Spalletti et les projets d’avenir

Le technicien expérimenté considérait Kolo Muani comme l’une des pièces maîtresses de son projet tactique. L’attaquant a souligné que la philosophie offensive de son entraîneur correspondait parfaitement à ses qualités et s’est dit prêt à justifier la confiance placée en lui.

"Je suis très heureux que l’entraîneur ait autant voulu ma venue. Je sais comment il travaille et ce qu’il demande aux attaquants. Porter ce maillot est tout simplement un honneur et je suis prêt à tout donner", a conclu le joueur.