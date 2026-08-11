Enzo Maresca prêt à travailler dans l’ombre de Pep Guardiola

L’une des fonctions les plus exigeantes et complexes du monde du football consiste à prendre en main l’après-Pep Guardiola. Enzo Maresca, qui s’y prépare, a partagé ses réflexions avant la nouvelle saison. Comme le rapporte Goal.com, le technicien italien comprend parfaitement qu’il devra, dès ses premiers jours à Manchester City, composer avec l’ombre d’immenses succès passés et d’inévitables comparaisons. Ancien adjoint de Guardiola lors d’une saison historique marquée par trois trophées, Maresca connaît déjà cet environnement, mais la responsabilité de devenir entraîneur principal se situe à un tout autre niveau. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Au cours de sa brillante carrière, Guardiola a remporté 17 trophées majeurs avec Manchester City, dont six titres de champion d’Angleterre, établissant des standards extrêmement élevés au sein du club. Lors d’un échange avec les médias pendant le tournoi de pré-saison de l’équipe en Corée du Sud, Maresca a reconnu ouvertement que les supporters et les experts compareraient ses résultats à ceux du technicien catalan dès la première journée. Il a assuré que cette pression ne l’affecterait pas et qu’il l’aborderait avec sérénité.

La pression et la rencontre avec Pep Guardiola

Selon Maresca, les comparaisons commenceront immédiatement, quel que soit le nombre de points de l’équipe après les dix premières journées. « Il y a cinq ans, lorsque je travaillais à Leicester ou à Chelsea, je le disais déjà : Pep est considéré comme le meilleur entraîneur du monde depuis 15 ou 20 ans », a-t-il déclaré. Pour se préparer à cette immense responsabilité, Maresca a rencontré Guardiola à Barcelone peu avant sa nomination officielle. Ils ont discuté de l’environnement interne de l’équipe et de l’effectif.

Selon les spécialistes, les tendances tactiques de la Premier League ont considérablement évolué ces dernières années. Maresca a relevé que l’accent était davantage mis sur les coups de pied arrêtés et sur le marquage individuel strict des joueurs qu’à l’époque où il était adjoint. Il a néanmoins souligné que le championnat de football le plus relevé au monde était précisément celui d’Angleterre, dont le niveau restait supérieur dans la comparaison avec les ligues d’autres pays.

D’après Maresca, le niveau élevé du championnat anglais s’explique en grande partie par la qualité des joueurs et des entraîneurs, ainsi que par l’organisation des clubs. Tout en reconnaissant la présence de grands clubs comme Barcelone et le Real Madrid en Liga, il a estimé que la Premier League comptait six équipes qui se disputaient régulièrement les premières places, ce qui renforçait encore la concurrence.