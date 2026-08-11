Harry Maguire appelle Manchester United à se préparer pour la nouvelle saison

Le défenseur central de Manchester United, en Angleterre, Harry Maguire, a souligné que l’équipe devait maintenir la dynamique positive insufflée par son entraîneur, Michael Carrick, lors de la nouvelle saison. Selon le joueur expérimenté, l’équipe dispose de toutes les possibilités pour franchir un cap, et réussir son début de saison sera décisif pour atteindre les objectifs communs. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme on le sait, Michael Carrick a été officiellement nommé entraîneur permanent de Manchester United en mai de cette année, après la fin de la saison 2025-2026. Depuis que le technicien a pris les rênes de l’équipe en janvier, les Red Devils ont remporté davantage de matches en Premier League anglaise que tout autre concurrent, avec 12 victoires, et ont inscrit le plus grand nombre de buts, 33.

Nouvelles idées tactiques et préparation de présaison

Selon les médias officiels du club, Harry Maguire a évoqué les performances de l’équipe lors des matches de présaison. Dans le cadre de son stage, Manchester United a battu Rosenborg et l’Atlético de Madrid, tout en faisant match nul contre le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre.

Le défenseur de 33 ans a souligné que le nombre de points obtenus par l’équipe depuis l’arrivée de Carrick devait constituer son principal indicateur : « Si nous parvenons à maintenir cette dynamique, ce serait formidable. Depuis son arrivée, nous avons pris plus de points en Premier League que toute autre équipe, et ce sera donc encore notre objectif cette fois-ci. »

Maguire a également ajouté que l’équipe travaillait sur de nouvelles approches tactiques pendant la présaison : « De nouvelles idées et de nouvelles façons de jouer vont apparaître. Il y aura différentes tactiques que l’entraîneur voudra voir de notre part. Nous avons bien joué dans beaucoup de matches, mais nous aurions pu faire encore mieux. En tant que footballeurs, nous le comprenons. »

Condition physique et préparation individuelle

Le fait que Thomas Tuchel n’ait pas retenu Harry Maguire dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde estivale a permis au joueur de suivre l’intégralité de la préparation de présaison. Le défenseur central, qui affiche un niveau solide sous les ordres de Carrick depuis l’hiver, a remporté 44 duels en Premier League, soit le meilleur total parmi ses coéquipiers.

Maguire a reconnu que sa condition physique s’améliorait chaque semaine et s’est réjoui du retour des joueurs partis en sélection. Selon lui, les matches de 60 minutes disputés sur le terrain constituent une étape importante pour retrouver confiance et atteindre sa meilleure forme sportive.