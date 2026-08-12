Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont officiellement mariés (vidéo)

Cristiano Ronaldo Les informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo et sa compagne de longue date, Georgina Rodríguez, allaient se marier avaient déjà été évoquées à plusieurs reprises. Le mariage du couple devait prendre la forme d’une cérémonie somptueuse, en présence de nombreuses célébrités.

Cependant, selon le magazine Us Weekly, Ronaldo et Georgina se sont officiellement mariés au Portugal le 11 août. Plutôt que d’organiser une grande fête, les amoureux ont préféré célébrer ce jour important uniquement entourés de leurs proches. Les cinq enfants de Ronaldo et Georgina ont également assisté à la cérémonie.

La star du football a confirmé son mariage en publiant sur Instagram une photo de leurs alliances portant l’inscription « C&G ».

Ainsi, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, qui partageaient leur vie depuis de nombreuses années, ont officialisé leur relation par le mariage. Nous leur souhaitons une longue et heureuse vie de famille.