Lautaro Martínez et le FC Barcelone : Deco a rencontré son agent

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Lautaro Martínez et le FC Barcelone : Deco a rencontré son agent

Le FC Barcelone continue de préparer ses plans sur le marché des transferts afin de renforcer son secteur offensif. Si les Catalans ne parviennent pas à recruter le joueur de l’Atlético de Madrid Julián Álvarez, ils envisagent sérieusement Lautaro Martínez comme alternative. Dans ce contexte, le directeur sportif Deco aurait rencontré l’agent du joueur. Goal.com rapporte .

Les difficultés du transfert de Julián Álvarez

Selon Goal.com, le FC Barcelone travaille depuis plusieurs semaines sur le transfert de Julián Álvarez. Toutefois, l’Atlético de Madrid reste inflexible sur ce dossier. Le club madrilène affirme fermement qu’il ne laissera partir son attaquant que si sa clause libératoire est intégralement payée.

Cette impasse dans les négociations et les exigences financières obligent le club catalan à rechercher des alternatives. L’attention s’est ainsi portée sur Lautaro Martínez, capitaine et principal attaquant de l’Inter Milan.

La réaction de l’Inter et de ses supporters

Les informations diffusées par les médias espagnols créent une vive agitation à Milan et déçoivent les supporters de l’Inter. Les fans craignent sérieusement de voir leur capitaine et leader rejoindre un autre club lors du prochain mercato estival.

Malgré cela, les sources italiennes et les proches de la direction de l’Inter démentent catégoriquement ces rumeurs. Le club milanais a clairement déclaré qu’il n’avait aucune intention de vendre son meilleur buteur et qu’il comptait sur lui au cœur de son projet sportif.

En conclusion, le FC Barcelone devra également étudier d’autres options pour renforcer son attaque. La situation autour de Lautaro Martínez devrait devenir l’un des dossiers les plus passionnants et médiatisés du prochain mercato estival.

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Jahongir Tursunov
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