Napoli proche de recruter Benoît Badiashile

Le Napoli, club italien, est convaincu de pouvoir recruter le défenseur de Chelsea, Benoît Badiashile, pensionnaire de la Premier League. Bien que le club londonien ait revu à la hausse le montant demandé pour le joueur, les négociations entre les deux parties devraient aboutir positivement. Selon Goal.com, le Français est devenu la principale cible de Massimiliano Allegri lors du mercato hivernal. À ce sujet, Goal.com le rapporte .

Le club de Serie A prévoit de faire venir le Français afin de renforcer sa défense. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs pour un prêt de 3 millions d’euros. Toutefois, les négociations se poursuivent concernant le montant définitif de l’option d’achat.

Détails du transfert et facteur personnel

Le joueur souhaite lui aussi activement rejoindre le Stadio Diego Armando Maradona. Benoît Badiashile considère son arrivée à Naples comme une priorité et a refusé les offres d’un autre club anglais dont le nom n’a pas été révélé. Cela renforce encore la position du club italien.

Chelsea avait initialement demandé que l’obligation d’achat soit fixée à 15 millions d’euros. Par la suite, les parties ont transformé cette obligation en option d’achat, mais les Londoniens ont relevé le montant, de 18 à 20 millions d’euros. La direction de Napoli travaille actuellement à réduire autant que possible le montant du transfert.

Crise en défense et plans d’Allegri

La démarche de Napoli pour recruter le défenseur central de Chelsea est devenue une priorité absolue en raison d’une grave crise de blessures dans la ligne défensive. Le défenseur titulaire Alessandro Buongiorno a subi une opération au genou et sera indisponible pendant trois à quatre mois.

Sam Beukema s’est également blessé au tendon d’Achille, tandis que Luka Marianucci s’est récemment déchiré les ligaments du genou. Ces absences ont confronté Massimiliano Allegri à un sérieux problème concernant ses options défensives pour la saison à venir.

Le joueur souhaitant rejoindre l’équipe et l’écart financier entre les deux parties étant relativement faible, Napoli espère boucler rapidement le transfert. Allegri veut intégrer le défenseur français à son effectif le plus vite possible et l’accueillir avant le début de la nouvelle saison.