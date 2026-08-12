Chauffe-eau intelligents : Reservoir présente un nouvel appareil pour la maison et le réseau électrique

Il est temps de réinventer les chauffe-eau, parmi les appareils ménagers les plus négligés, mais aussi les plus importants en matière de consommation énergétique. Généralement, les habitants ne pensent à ces appareils que lorsque l’eau froide coule de la douche ou en cas d’urgence. Ils représentent près de 18 % du budget énergétique des foyers et comptent parmi les principales causes d’inondations dans les logements. Selon des informations relayées par ixbt.com et d’autres médias technologiques, la startup Reservoir, qui s’est attaquée à ce problème, a réussi à lever 8 millions de dollars pour développer ses chauffe-eau intelligents. Techcrunch.com en fait état.

Luke Winston-Almanzar, ancien directeur commercial de l’entreprise d’impression 3D Formlabs, a fondé le projet Reservoir avec Gabriel Pari-Amon et Jake Felser. Selon lui, les chauffe-eau traditionnels sont totalement dépourvus d’intelligence et l’énergie nécessaire à leur fonctionnement peut dépasser celle consommée pour conduire une voiture électrique. Le nouveau financement initial de 8 millions de dollars a été réuni sous la direction d’Asymmetric Capital Partners, avec la participation de Founder Collective et de MCJ.

Technologie intelligente et stabilisation du réseau électrique

Après la clôture de ce tour de financement, l’entreprise accélère l’installation de ses appareils dans les maisons de Boston et des environs, son premier marché. À ce jour, Reservoir a installé environ 100 appareils et prévoit de porter ce nombre à 1 000 d’ici la fin de l’année prochaine. Winston-Almanzar souligne que cela représenterait une capacité de plusieurs mégawatts et que le stockage d’énergie sous forme d’eau chaude, à l’échelle du mégawatt-heure, pourrait contribuer fortement à la stabilisation des réseaux électriques.

Contrairement à la plupart des appareils conventionnels, Reservoir peut prévoir les besoins des consommateurs en eau chaude. Le système peut ainsi chauffer le réservoir lorsque la demande d’électricité est faible et que les prix sont bas. De plus, la pompe à chaleur de l’appareil est presque quatre fois plus efficace qu’un chauffe-eau électrique classique et cinq fois plus efficace qu’un modèle fonctionnant au gaz naturel.

Confort pour les consommateurs et projets futurs

Les représentants de la startup comprennent parfaitement que, même si les experts des réseaux peuvent être séduits par les capacités de stockage d’énergie, cela ne suffira pas à convaincre les acheteurs ordinaires. La plupart des gens achètent le chauffe-eau disponible chez leur plombier lorsque le leur tombe en panne. L’équipe de Reservoir s’appuie donc sur le principe selon lequel un produit écologique doit aussi être le choix le plus pratique.

Pour créer un appareil que les consommateurs chercheraient eux-mêmes avant de l’acheter, l’entreprise l’a doté de plusieurs fonctions absentes des chauffe-eau classiques. La fonction de chauffage prédictif est notamment étroitement liée au stockage d’énergie. Après l’installation de l’appareil dans une maison, Reservoir analyse les habitudes de consommation d’eau pendant le premier mois et entraîne un modèle d’intelligence artificielle dédié. Une fois l’apprentissage terminé, le système active la pompe à chaleur aux moments les plus efficaces et économiques afin de réduire les coûts tout en garantissant des réserves suffisantes.

À l’avenir, Reservoir prévoit de regrouper son parc d’appareils et de participer aux programmes de réponse à la demande des services publics. Ces programmes permettent aux grands consommateurs de générer des revenus substantiels en évitant de tirer de l’électricité du réseau à certains moments. Winston-Almanzar a indiqué que l’entreprise étudiait des moyens d’utiliser ces paiements pour maintenir le prix des produits Reservoir à un niveau abordable.