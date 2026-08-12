En Chine, un agriculteur de 67 ans a suivi les conseils de l’intelligence artificielle et a perdu près de 10 hectares de récolte de sésame. L’information a été rapportée par le média local Ctwant.

Un agriculteur vivant dans la province de l’Anhui demandait depuis un an des conseils à l’intelligence artificielle sur les semis, la fertilisation et l’utilisation des pesticides. En juillet, il a demandé comment lutter contre les mauvaises herbes et les nuisibles dans son champ de sésame.

L’intelligence artificielle lui a recommandé d’utiliser plusieurs produits. Sans consulter d’agronomes, l’agriculteur a traité son champ avec les produits conseillés. Un jour plus tard, les plants de sésame ont commencé à se dessécher et à mourir, tout comme les mauvaises herbes.

L’un des experts a établi que ces produits étaient principalement utilisés contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les champs de soja Il n’était donc pas possible de les appliquer intégralement à une parcelle de sésame.

Cette affaire montre qu’il peut être dangereux d’appliquer aveuglément les recommandations de l’intelligence artificielle sans consulter un spécialiste.

Parallèlement, l’intelligence artificielle ouvre de grandes possibilités dans les sciences. Auparavant, des chercheurs de l’université Stanford avaient le modèle Evo 2 pour créer de nouveaux bactériophages capables d’éliminer la bactérie E. coli.

La conception de génomes à l’aide de l’IA pourrait contribuer à la mise au point de nouveaux médicaments à l’avenir. Toutefois, parallèlement à cette technologie, les questions de biosécurité et de protection contre les menaces biologiques restent également d’actualité.