Kristian Kofane réagit aux rumeurs d’un transfert à Arsenal et au prix de 100 millions

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Kristian Kofane réagit aux rumeurs d’un transfert à Arsenal et au prix de 100 millions

Le talentueux attaquant du Bayer Leverkusen, Kristian Kofane, s’est exprimé pour la première fois sur sa valeur marchande et les intenses rumeurs le liant à Arsenal, en Angleterre. Selon Goal.com, le joueur de 20 ans a attiré l’attention de grands clubs européens, dont Arsenal, le club londonien, après ses brillantes performances en Bundesliga. Goal.com rapporte .

L’équipe de Mikel Arteta chercherait à recruter des joueurs dynamiques afin de renforcer son secteur offensif, et Kofane correspondrait parfaitement à la stratégie de recrutement du club. Toutefois, le jeune attaquant a affirmé ne pas être au courant de ces informations et se concentrer uniquement sur ses performances sur le terrain.

L’évaluation de 100 millions d’euros annoncée par son agent a stupéfié le joueur

Dans un entretien accordé au Kölner Stadt-Anzeiger, Kristian Kofane s’est exprimé sur l’intérêt des clubs à son égard. Selon lui, ces rumeurs ne lui sont pas parvenues et il n’a contacté personnellement aucune des parties concernées.

Le joueur, qui s’est illustré cette saison, a été encore plus surpris d’apprendre que son agent, Erik Depolo, lui avait attribué une valeur de 100 millions d’euros. Alors que le portail Transfermarkt évalue actuellement le joueur à 40 millions d’euros, le montant colossal avancé par son agent a pris Kofane au dépourvu.

« Waouh. Non, je ne le savais pas. Vous ne me connaissez certainement pas : je ne m’intéresse pas aux réseaux sociaux ni à ce genre de choses », a déclaré l’attaquant, sans cacher sa surprise.

Kofane se concentre sur sa progression au Bayer Leverkusen

Le jeune joueur a expliqué que son agent ou les médias pouvaient dire ce qu’ils voulaient, mais que sa principale mission était simplement de jouer au football. Pour ce joueur de 20 ans, qui affiche une régularité remarquable avec le Bayer Leverkusen, le club allemand offre un environnement propice au développement de ses qualités.

Son contrat actuel avec le club allemand court jusqu’en 2029, ce qui donne au Bayer Leverkusen une position favorable lors de futures négociations. Interrogé sur son avenir, Kofane a ajouté qu’il se concentrait actuellement uniquement sur le football, mais qu’il commencerait à y réfléchir après que les journalistes ont lancé le sujet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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