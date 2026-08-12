L’avenir de SpaceX se dessine avec l’intelligence artificielle

Lors d’une intervention organisée pour les employés, le dirigeant de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que les technologies d’intelligence artificielle joueraient un rôle décisif dans l’avenir de l’entreprise. Selon ixbt.com, l’IA devrait devenir la composante dominante de la valeur de la société dans les prochaines années, dépassant les activités traditionnelles de fabrication de fusées et les projets de satellites. Ixbt.com rapporte cette information.

Il a été révélé qu’au début de cette année, SpaceX avait intégré xAI, la start-up fondée par Elon Musk en 2023. Cette entité a développé le célèbre chatbot Grok et exploite un cluster de superordinateurs haute puissance baptisé Colossus dans l’État américain du Tennessee. Il s’agit de la première étape de la transformation technologique de l’entreprise.

Un tournant majeur dans les résultats financiers

Dans une intervention de 29 minutes prononcée une semaine après la publication du premier rapport trimestriel de l’entreprise depuis son entrée en bourse, Musk a détaillé les investissements massifs consacrés à l’intelligence artificielle. Selon lui, les revenus générés par ce secteur dépasseront bientôt ceux de tous les autres domaines réunis.

« Nos revenus liés à l’intelligence artificielle dépasseront les autres revenus de l’ensemble de SpaceX dès septembre — dès le mois prochain — et les dépasseront largement au quatrième trimestre », a souligné Elon Musk lors de son intervention. Cette évolution annonce le début d’une nouvelle ère pour le géant de l’aérospatiale.

Des projets ambitieux pour les cinq prochaines années

Selon les prévisions de Musk, l’intelligence artificielle représentera pas moins de 99 % de la valeur totale de SpaceX au cours des quatre à cinq prochaines années. Il a insisté sur le fait que cette proportion serait inévitable dans cinq ans et que la valeur de l’entreprise atteindrait un niveau astronomique sans précédent.

L’entreprise développe actuellement son infrastructure à un rythme soutenu. Selon les plans, des capacités de calcul dédiées à l’intelligence artificielle, d’une puissance totale de 10 gigawatts, devraient être mises en service d’ici la fin de l’année prochaine. Cela posera les bases solides des futures avancées technologiques.