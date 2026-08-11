Alessandro Costacurta : « Milan » peut retrouver la Ligue des champions

L’ancien défenseur de « Milan », Alessandro Costacurta, a partagé son point de vue sur les performances de l’équipe cette saison et les changements que traverse le club. Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, il a notamment souligné que les Rossoneri avaient fait de bons pas pour renforcer l’effectif, mais que les moyens financiers dont dispose le club ne sont plus les mêmes que par le passé. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Selon Goal.com, l’expérimenté spécialiste et consultant a estimé qu’après des débuts pour le moins surprenants, le club s’était montré sous un jour positif sur le marché des transferts. Selon lui, les nouveaux joueurs arrivés au club, notamment un défenseur qui a renforcé la ligne arrière et un attaquant qui se dépense sans compter pour l’équipe, ont accru le potentiel de Milan.

Les changements dans l’effectif et le facteur entraîneur

Costacurta a souligné que le maintien de Luka Modric au sein de l’équipe revêtait également une importance considérable, le qualifiant de transfert à part entière. Il a également estimé que l’approche de l’entraîneur principal pouvait insuffler de la motivation à l’équipe.

« Milan » a renforcé ses lignes défensive et offensive avec de bons joueurs

Le maintien de Luka Modric a été une étape importante pour l’équipe

Le principal problème de la saison dernière était lié au moral des joueurs

Selon l’ancien défenseur, la priorité actuelle est que les joueurs qui évoluaient la saison dernière élèvent encore leur niveau de jeu. C’est seulement ainsi que « Milan » pourra réussir à retrouver la Ligue des champions.

Les écarts financiers dans le football européen

En comparant le « Milan » de son époque à la situation actuelle, Costacurta n’a pas caché que le facteur financier jouait un rôle décisif. Il a expliqué qu’à l’époque, le club dépensait davantage que toutes les autres équipes européennes, alors qu’aujourd’hui les clubs ne figurent même pas dans le top 10 à cet égard.

Le spécialiste a également qualifié le Paris Saint-Germain de l’une des meilleures équipes d’Europe ces dernières années. Il a salué l’engagement des joueurs du club parisien sur le terrain sous la direction de Luis Enrique, ainsi que leur confiance envers leur entraîneur.

Évoquant les succès des équipes italiennes sur la scène européenne, Costacurta a estimé que tout dépendait uniquement des investissements. Selon ses prévisions, les clubs italiens auront du mal à dominer l’Europe au cours des six ou sept prochaines années, car le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Barcelona et Real Madrid sont déjà nettement en avance dans la course.