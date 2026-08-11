L’Inter intensifie les négociations pour le transfert de Curtis Jones

Le club italien de l’Inter a lancé une offensive pour recruter le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones. L’entraîneur Cristian Chivu a désigné l’international anglais comme la priorité du club lors du mercato estival, tandis que les négociations entre les deux parties se sont intensifiées ces derniers mois. Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par Goal.com, le club milanais travaille sur ce transfert depuis huit mois. L’entraîneur Cristian Chivu apprécie particulièrement les qualités tactiques, la vitesse et la technique de Jones, qu’il estime parfaitement adapté à son style de jeu.

La situation autour du transfert et les questions contractuelles

Le refus du joueur de prolonger son contrat actuel avec Liverpool joue en faveur de l’Inter. Curtis Jones a clairement informé la direction du club anglais qu’il ne signerait pas de nouveau contrat et souhaite poursuivre sa carrière en Serie A.

L’absence récente du milieu de terrain lors du match amical contre Monaco a encore alimenté les rumeurs de transfert. Officiellement, le joueur souffrirait d’une légère blessure à la cuisse, mais cette situation a éveillé les soupçons des supporters et des observateurs.

Les finances et les projets d’avenir

Le fait que Curtis Jones ait refusé les offres d’autres clubs et souhaite notamment rejoindre l’Italie témoigne du sérieux de ses intentions. Toutefois, un écart persiste entre les clubs concernant le montant du transfert.

La direction de l’Inter ne se précipite pas pour payer l’intégralité de la somme importante réclamée par Liverpool. Le fait que l’entrejeu milanais soit déjà bien fourni pèse également dans la balance.

Si les clubs ne parviennent pas à un accord maintenant, l’Inter pourrait aussi recruter le joueur gratuitement en tant qu’agent libre la saison prochaine. Malgré cela, Chivu exige que le transfert soit conclu le plus rapidement possible afin de renforcer son équipe.