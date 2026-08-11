L’Inter intensifie les négociations pour le transfert de Curtis Jones

·46·Sport
L’Inter intensifie les négociations pour le transfert de Curtis Jones

Le club italien de l’Inter a lancé une offensive pour recruter le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones. L’entraîneur Cristian Chivu a désigné l’international anglais comme la priorité du club lors du mercato estival, tandis que les négociations entre les deux parties se sont intensifiées ces derniers mois. Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par Goal.com, le club milanais travaille sur ce transfert depuis huit mois. L’entraîneur Cristian Chivu apprécie particulièrement les qualités tactiques, la vitesse et la technique de Jones, qu’il estime parfaitement adapté à son style de jeu.

La situation autour du transfert et les questions contractuelles

Le refus du joueur de prolonger son contrat actuel avec Liverpool joue en faveur de l’Inter. Curtis Jones a clairement informé la direction du club anglais qu’il ne signerait pas de nouveau contrat et souhaite poursuivre sa carrière en Serie A.

L’absence récente du milieu de terrain lors du match amical contre Monaco a encore alimenté les rumeurs de transfert. Officiellement, le joueur souffrirait d’une légère blessure à la cuisse, mais cette situation a éveillé les soupçons des supporters et des observateurs.

Les finances et les projets d’avenir

Le fait que Curtis Jones ait refusé les offres d’autres clubs et souhaite notamment rejoindre l’Italie témoigne du sérieux de ses intentions. Toutefois, un écart persiste entre les clubs concernant le montant du transfert.

La direction de l’Inter ne se précipite pas pour payer l’intégralité de la somme importante réclamée par Liverpool. Le fait que l’entrejeu milanais soit déjà bien fourni pèse également dans la balance.

Si les clubs ne parviennent pas à un accord maintenant, l’Inter pourrait aussi recruter le joueur gratuitement en tant qu’agent libre la saison prochaine. Malgré cela, Chivu exige que le transfert soit conclu le plus rapidement possible afin de renforcer son équipe.

InterLiverpoolCurtis JonesTransfertSerie A
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un nouvel entraîneur à Metallurg : qui a remplacé Mo‘minjonov ?Un nouvel entraîneur à Metallurg : qui a remplacé Mo‘minjonov ?Aujourd'hui, 20:30Manchester City envisage Alexis Mac Allister pour remplacer RodriManchester City envisage Alexis Mac Allister pour remplacer RodriAujourd'hui, 19:54Quelle histoire tragique se cache derrière la salle où Islam Makhachev s’entraîneQuelle histoire tragique se cache derrière la salle où Islam Makhachev s’entraîneAujourd'hui, 19:53Lewis Hall veut rejoindre Manchester United malgré l’opposition de NewcastleLewis Hall veut rejoindre Manchester United malgré l’opposition de NewcastleAujourd'hui, 19:35John Barnes salue le transfert de Mohamed Salah à TrabzonsporJohn Barnes salue le transfert de Mohamed Salah à TrabzonsporAujourd'hui, 18:38Arsenal veut recruter le défenseur du FC Barcelone Jules KoundéArsenal veut recruter le défenseur du FC Barcelone Jules KoundéAujourd'hui, 18:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)