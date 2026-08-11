Mattia Perin s’interroge sur son avenir

La Juventus de Turin travaille activement à prolonger le contrat actuel du gardien expérimenté Mattia Perin. Toutefois, le joueur envisage également de quitter Turin, souhaitant bénéficier de davantage de temps de jeu comme titulaire. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon JuventusNews24, l’avenir du gardien au sein de l’équipe fait actuellement l’objet de discussions sérieuses. Bien que son contrat actuel court jusqu’en juin 2027, les deux parties évaluent attentivement la situation avant de prendre une décision définitive.

Une ressource importante pour le club

La direction et le staff technique de la Vieille Dame apprécient grandement le rôle de Mattia Perin dans le projet de l’équipe. Il est reconnu comme un joueur extrêmement fiable, sur le terrain comme en dehors.

Le gardien expérimenté affiche non seulement un haut niveau de performance à son poste, mais constitue également une figure de référence dans le vestiaire. Son fort caractère sert de modèle professionnel aux jeunes joueurs.

Ambitions personnelles et incertitude

Par respect pour Perin, la direction du club prévoit sérieusement de lui proposer un nouveau contrat de longue durée. Cependant, les ambitions personnelles du joueur compliquent quelque peu la situation.

Le principal problème réside dans la volonté de Mattia Perin de jouer régulièrement. Ne souhaitant pas rester sur le banc, le gardien expérimenté réfléchit également à la possibilité de poursuivre sa carrière dans un autre club.

Ainsi, bien que la Juventus souhaite conserver un joueur important de son effectif, l’avenir de Perin devrait entrer dans une phase décisive lors de la prochaine période des transferts.