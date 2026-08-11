« Paxtakor » sur la route de la Ligue des champions élite de l’AFC : duel contre le club jordanien « difficile »

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« Paxtakor » sur la route de la Ligue des champions élite de l’AFC : duel contre le club jordanien « difficile »

Aujourd’hui, 11 août, le club de Tachkent « Paxtakor » affrontera l’équipe jordanienne « Al Husayn » au tour préliminaire de la Ligue des champions élite de l’AFC, organisée sous un nouveau format en Asie.

Avant le duel entre les deux équipes, le service de presse de l’O‘zPFL a publié des statistiques intéressantes et préoccupantes concernant leurs confrontations directes et les résultats obtenus face aux clubs du pays adverse.

« Al Husayn », un adversaire « difficile » pour les clubs ouzbeks

Selon les statistiques, l’équipe jordanienne « Al Husayn » affiche jusqu’à présent un bilan parfait face aux clubs ouzbeks — 2 matches, 2 victoires.

En 2024, le club jordanien avait affronté « Nasaf » de Qarshi en phase de groupes de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Lors des deux rencontres de cette confrontation, « Al Husayn » s’était imposé sur le même score — 2-1 .

L’historique de « Paxtakor » face aux clubs jordaniens

Les « Lions » n’ont jusqu’à présent affronté des clubs jordaniens qu’à deux reprises sur la scène asiatique :

  • Match de la Ligue des champions de l’AFC 2002 : À Tachkent, « Paxtakor » avait largement battu le club jordanien « Al Wehdat », 3-0 .

  • Match retour : Lors de la rencontre disputée à l’extérieur, notre équipe s’était inclinée 3-1 .

Ainsi, le bilan de « Paxtakor » face aux clubs jordaniens s’élève à 1 victoire et 1 défaite .

Horaire du match et équipe arbitrale

À titre informatif, le choc du tour préliminaire de la Ligue des champions élite de l’AFC entre « Paxtakor » et « Al Husayn » débutera aujourd’hui, 11 août à 20 h 00, heure de Tachkent .

Cette rencontre à fort enjeu sera dirigée par une équipe arbitraleexpérimentée venue de Corée du Sud.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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