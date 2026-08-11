Mykhailo Mudryk a pris une décision concernant son avenir à Chelsea et les options de prêt

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Mykhailo Mudryk a pris une décision concernant son avenir à Chelsea et les options de prêt

L’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk a clairement défini sa priorité sur fond de projets de Chelsea pour le mercato estival. Après une longue absence, le joueur a retrouvé le groupe et se prépare à montrer tout son potentiel lors de la saison 2026-2027. le rapporte.

L’ailier n’avait plus pu disputer de matchs officiels pendant près de deux ans après la détection de meldonium, une substance interdite. Après cette période difficile, Mudryk est revenu à Stamford Bridge et a participé au stage de pré-saison de l’équipe de Chelsea dirigée par Xabi Alonso.

Retour sur le terrain et condition physique

Il est entré en jeu en seconde période contre la Juventus, Milan et Johor Darul Ta’zim, commençant ainsi à retrouver progressivement du temps de jeu. Toutefois, après une si longue absence des rencontres officielles, sa condition physique actuelle ne lui permet pas encore de jouer immédiatement un match complet comme titulaire.

La direction de Chelsea envisage de le prêter afin qu’il puisse bénéficier d’un temps de jeu régulier. Plusieurs clubs européens ont donc manifesté leur intérêt pour le joueur.

Les préférences de Mudryk et la situation du marché des transferts

Selon Fabrizio Romano, Mudryk souhaite rester en Premier League s’il part en prêt. Parmi les clubs intéressés figurent des équipes italiennes ainsi que Strasbourg, propriété de Chelsea.

Malgré cela, la priorité du joueur est de continuer à évoluer dans le championnat anglais. Coventry City, entraîné par Frank Lampard, figure notamment parmi les prétendants à l’ailier.

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, s’est montré prudent au sujet du retour du joueur et a souligné l’importance de son état mental et de son adaptation au groupe. « Tout s’est passé très vite, l’attention doit donc avant tout être portée sur la personne », a déclaré le technicien.

Mykhailo MudrykChelseaXabi AlonsoTransfertsPremier League
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Jahongir Tursunov
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