Dušan Vlahović devrait poursuivre sa carrière en Turquie

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Dušan Vlahović devrait poursuivre sa carrière en Turquie

Le prochain attaquant dont l’avenir est incertain a choisi sa nouvelle destination. Selon Goal.com, l’attaquant serbe Dušan Vlahović est proche de rejoindre Beşiktaş, l’un des grands clubs turcs. D’après des sources bien informées, les négociations entre les parties sont entrées dans leur phase finale. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Né en 2000, le footballeur était agent libre depuis le 1er juillet. Son arrivée en Turquie est considérée comme un événement majeur, non seulement pour le club d’Istanbul, mais aussi pour l’ensemble de la Süper Lig. Les conditions financières du contrat ont également été fixées à un niveau élevé, à la hauteur du statut du joueur.

Détails du contrat et accord financier

Selon la source, la direction de Beşiktaş a présenté une offre impossible à refuser au buteur serbe. Les deux parties seraient parvenues à un accord verbal sur un contrat de trois ans. Le joueur devrait percevoir un salaire de 10 millions d’euros par saison.

Le contrat prévoit également diverses primes ainsi qu’une importante prime à la signature. La dernière offre améliorée du club stambouliote a joué un rôle décisif dans l’issue favorable de ce transfert.

Quand l’annonce officielle est-elle attendue ?

Les deux parties attendent actuellement l’avis officiel des juristes. Une fois les clauses du contrat entièrement validées sur le plan juridique, Dušan Vlahović devrait s’envoler pour Istanbul dans les 48 prochaines heures.

Rappelons que le précédent club du joueur était la Juventus de Turin, où il a évolué pendant quatre ans au sein de ce grand club italien. Sans changer ses couleurs noires et blanches, il passe désormais du club turinois à l’équipe stambouliote, elle aussi vêtue de noir et blanc.

Dušan VlahovićBeşiktaşSüper LigTransfertsFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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