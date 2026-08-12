Khabib Nurmagomedov livre une déclaration choc lors d’une rencontre dans le New Jersey...

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Khabib Nurmagomedov livre une déclaration choc lors d’une rencontre dans le New Jersey...

Membre du Hall of Fame de l’UFC et ancien champion du monde des poids légers Khabib Nurmagomedov a déclaré que lui et ses coéquipiers avaient été privés d’importants contrats de sponsoring après avoir ouvertement soutenu le peuple palestinien dans le conflit israélo-palestinien. L’ancienne légende de 37 ans a fait cette déclaration lors d’une rencontre conviviale avec des fans dans l’État américain du New Jersey.

Selon Nurmagomedov, malgré les pertes financières, la vie humaine et le fait de dire la vérité valent plus que toute richesse ou somme d’argent.

« Ne restez pas silencieux — 90 % des gens savent qu’il s’agit d’un génocide »

Le combattant légendaire a particulièrement insisté sur la nécessité, pour les sportifs et personnalités célèbres du monde entier, de ne pas garder le silence face à l’injustice :

« 90 % des gens savent que la politique d’Israël à l’égard du peuple palestinien constitue un génocide. La plus grande responsabilité consiste au moins à en parler aux gens. D’accord, vous ne pouvez peut-être rien faire pour arrêter le processus, mais ne restez pas silencieux. Je dis cela du point de vue d’un sportif », a déclaré Khabib.

«Islam Makhachev, Usman et moi avons perdu beaucoup d’argent »

Nurmagomedov a évoqué la manière dont les grandes entreprises et les sponsors du monde sportif réagissent aux positions politiques, révélant les pressions financières auxquelles son équipe a été confrontée :

« Imaginez que vous publiiez un message à ce sujet sur les réseaux sociaux ou que vous en parliez publiquement : vous seriez privés de vos contrats et de contrats de sponsoring d’un montant de plusieurs millions de dollars. De nombreux sponsors ne veulent pas travailler avec des sportifs qui soutiennent la Palestine. Oubliez le fait de soutenir votre position : ils résilient simplement les contrats unilatéralement.

Vous pensez que cela ne m’est pas arrivé ? Ou que cela n’est pas arrivé à Islam Makhachev ou à Usman Nurmagomedov ? C’est exactement ce qui nous est arrivé. Nous avons perdu des sommes d’argent considérables », a ajouté l’ancien champion.

« L’argent ne représente rien face à la vie humaine »

Malgré tout, Nurmagomedov a conclu en affirmant qu’il ne renoncerait pas à sa conscience ni à ses principes humains pour des intérêts matériels, soulignant que la dignité humaine est supérieure à tout contrat financier :

« Mais comparé à la vie humaine et à sa valeur, croyez-moi, l’argent ne représente rien ».

Khabib et ses coéquipiers — le champion UFC en titre Islam Makhachev et le champion du Bellator Usman Nurmagomedov — soutiennent régulièrement le peuple palestinien sur la scène internationale et les réseaux sociaux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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