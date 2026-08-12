L’Ouzbek « Ispanchik » combattra à Astana : son adversaire est loin d’être ordinaire

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L’Ouzbek « Ispanchik » combattra à Astana : son adversaire est loin d’être ordinaire

Le 28 août, dans la capitale du Kazakhstan, Astana, se tiendra le IBA Nomad tournoi auquel participera également l’Ouzbek Bobur « Ispanchik » Isroilov. Son adversaire sera le Kazakh Erkabulan Toktar, bien connu non seulement dans le sport professionnel, mais aussi dans le monde du show-business.

C’est précisément ce qui rend ce duel particulièrement intéressant : Isroilov fera face non seulement à un combattant, mais aussi à un acteur qui s’est constitué un large public grâce au pop-MMA.

Un test important pour Bobur Isroilov à Astana

L’Ouzbek Bobur Isroilov, connu des fans sous le surnom d’« Ispanchik », disputera son prochain combat dans le cadre du tournoi IBA Nomad.

Selon la carte établie par les organisateurs, il affrontera Erkabulan Toktar à Astana le 28 août.

Le style et le caractère des deux combattants devraient ajouter une dimension particulière à ce duel. Pour Isroilov, combattre au Kazakhstan même face à un adversaire soutenu par les fans locaux pourrait représenter une pression supplémentaire.

L’adversaire : acteur et combattant de pop-MMA

Erkabulan Toktar au Kazakhstan est connu non seulement pour ses combats, mais aussi pour sa carrière d’acteur.

Sa participation au pop-MMA a encore renforcé sa popularité auprès du public sportif. Ainsi, le duel entre Toktar et Bobur Isroilov pourrait dépasser le cadre d’un simple combat et devenir un véritable spectacle très suivi par les fans.

En tant que représentant du pays hôte, Toktar devrait notamment bénéficier d’un important soutien dans les tribunes.

L’Ouzbek « Ispanchik » combattra à Astana : son adversaire est loin d’être ordinaire

Quelle sera la principale mission d’« Ispanchik » ?

Dans ce type de combat, l’atmosphère compte autant que les qualités sportives de l’adversaire.

Isroilov devra gérer la pression à Astana, respecter son plan de combat et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Face à une star locale, quelques séquences précises peuvent en effet suffire à changer radicalement l’ambiance dans la salle.

À ce titre, le duel du 28 août pourrait constituer pour « Ispanchik » un test non seulement physique, mais aussi psychologique.

Nous aurons la réponse à la question principale le 28 août

Le duel entre Bobur Isroilov et Erkabulan Toktar au tournoi IBA Nomad devrait être l’un des combats les plus attendus de la soirée par les fans ouzbeks et kazakhs.

D’un côté, Bobur « Ispanchik » Isroilov, qui se rend à Astana pour décrocher la victoire. De l’autre, Erkabulan Toktar, acteur et figure du pop-MMA, qui combattra devant son public.

Le 28 août, la capacité de chacun à imposer son plan sur le ring sera déterminante.

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Bobur IsroilovErkabulan ToktarAstanaOuzbékistanKazakhstan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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