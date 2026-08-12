Arne Slot explique pourquoi il a refusé de diriger l’équipe nationale des Pays-Bas

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Arne Slot explique pourquoi il a refusé de diriger l’équipe nationale des Pays-Bas

L’ancien entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a clarifié son avenir et confirmé avoir refusé la proposition de diriger l’équipe nationale des Pays-Bas. Le technicien était sans emploi depuis son départ d’Anfield en mai dernier et était considéré comme le principal successeur de Ronald Koeman après le limogeage de ce dernier. Selon Voetbal International, malgré des discussions avec la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB), l’entraîneur s’est volontairement retiré du processus. Cette information est rapportée par Goal.com qui rapporte .

Bien qu’il fût le principal candidat, l’entraîneur de 47 ans a déclaré préférer le travail quotidien sur le terrain dans le football de clubs à un poste au niveau international. Il a expliqué que ses ambitions actuelles consistent à travailler chaque jour avec les joueurs sur le terrain, une possibilité qui n’existe pas dans les équipes nationales.

Le football de clubs comme priorité

Arne Slot a fermement rejeté les rumeurs de désaccords financiers, soulignant que les discussions avec la KNVB s’étaient déroulées de manière très professionnelle. Il a déclaré avoir un immense respect pour l’équipe nationale, mais vouloir pour l’instant poursuivre sa carrière exclusivement en club. Selon lui, le football de clubs a encore beaucoup à lui offrir, tout en reconnaissant que diriger un jour l’équipe nationale de son pays serait un honneur pour tout entraîneur.

Rappelons que le passage d’Arne Slot à Liverpool s’est terminé un an après avoir conduit l’équipe au titre de champion. Lors de la dernière saison de Premier League anglaise, le club a terminé cinquième. Des désaccords tactiques au sein de l’équipe ainsi que les critiques publiques de Mohamed Salah avaient également contraint la direction à mener une enquête interne et à limoger l’entraîneur.

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Jahongir Tursunov
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