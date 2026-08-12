Le Bayern Munich cible Igor Thiago comme doublure de Harry Kane

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Le Bayern Munich cible Igor Thiago comme doublure de Harry Kane

Le Bayern Munich s’apprête à tenter un coup inattendu sur le marché des transferts afin de trouver une doublure à son avant-centre titulaire, Harry Kane. Bien que la direction du club ait annoncé que l’essentiel de son mercato estival était terminé, le besoin de renforcer encore le secteur offensif pousse les Bavarois à étudier de nouveaux candidats avant la fermeture du mercato. Selon Goal.com, le géant allemand examine la possibilité de recruter l’attaquant de Brentford, Igor Thiago. Cette information est rapportée par Goal.com.

D’après le célèbre journaliste italien Nicolò Schira, la direction du Bayern s’intéresse sérieusement au joueur brésilien et a entamé les premières discussions concernant son transfert. L’absence, dans l’effectif munichois, d’un véritable avant-centre capable de concurrencer Harry Kane au poste de numéro neuf ou de le remplacer en son absence a poussé les dirigeants à prendre cette décision.

Les problèmes offensifs et les qualités d’Igor Thiago

La nécessité de renforcer l’attaque du Bayern cette saison s’est accentuée après le retour de Nicolas Jackson à Chelsea à l’issue de son prêt à Munich. Harry Kane reste le leader incontesté de l’équipe, mais le calendrier chargé de la saison souligne clairement la nécessité de disposer d’une doublure de qualité pour un joueur de ce niveau. C’est pourquoi le club a changé sa position initiale sur le mercato et continue de rechercher de nouveaux renforts.

Igor Thiago s’est attiré l’attention la saison dernière grâce à ses performances régulières et à ses excellents résultats en Premier League. Sous les couleurs de Brentford, il a disputé 38 rencontres de Premier League, inscrivant 22 buts et délivrant une passe décisive. Avec ces statistiques, l’avant-centre brésilien a terminé deuxième du classement des buteurs du championnat anglais, derrière la star de Manchester City, Erling Haaland.

Les difficultés du transfert et l’avenir de Harry Kane

Cependant, il ne sera pas facile pour le champion d’Allemagne de faire venir le joueur du Gtech Community Stadium. Le contrat actuel d’Igor Thiago avec Brentford court jusqu’en juin 2031 et ne comporterait aucune clause libératoire. Cela montre que le club anglais n’a pas l’intention de se séparer de son leader.

Ces démarches interviennent alors que Harry Kane se prépare à consolider davantage son statut au Bayern. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, qui réalise d’excellentes performances depuis son arrivée en Allemagne, devrait négocier une prolongation de son contrat avec le club munichois. Le souhait de l’attaquant de 33 ans de rester au club est lié à son ambition de remporter la Ligue des champions : il estime que l’effectif actuel est capable de décrocher ce prestigieux trophée.

La saison dernière, l’attaquant expérimenté a disputé 51 matches toutes compétitions confondues et inscrit 61 buts. Son total sous le maillot du Bayern a ainsi atteint 146 buts en 147 rencontres, faisant de lui une véritable légende du club.

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Jahongir Tursunov
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