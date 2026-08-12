Les supporters de Liverpool s’inquiètent de l’investissement de Jeff Bezos dans le club

La prestigieuse association de supporters de Liverpool, Spirit of Shankly (SoS), a adressé une demande officielle à la direction du club, exigeant des explications urgentes concernant un éventuel rachat par un consortium dirigé par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Selon ESPN, les supporters se disent sérieusement préoccupés par l’impact que cette opération pourrait avoir sur la gouvernance future du club anglais et ses activités sportives. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Ces derniers temps, des informations ont fait état de la proximité d’un groupe associé à Jeff Bezos, l’une des personnes les plus riches du monde, avec l’acquisition d’une part importante du capital de Liverpool, estimée à environ 30 %. Cette éventuelle opération suscite un vif débat autour du club, les supporters soulignant que la préservation des valeurs fondamentales de l’équipe doit primer sur tout intérêt commercial.

Les revendications et les inquiétudes de l’association de supporters

Dans un communiqué, Spirit of Shankly a souligné que, dans le contexte des événements survenus sous la propriété de Fenway Sports Group (FSG), la question de savoir à qui appartient le club et comment il est dirigé revêt une importance cruciale pour l’équipe. Les supporters craignent que des accords d’investissement similaires à ceux observés dans d’autres clubs n’entraînent des changements radicaux dans les activités sportives et que cela ne se reproduise à Liverpool.

Selon les informations disponibles, la fortune personnelle de Jeff Bezos est estimée à 210 milliards de livres sterling. Bien qu’il ait auparavant possédé le journal The Washington Post et la société Blue Origin, il ne dispose d’aucune expérience en matière d’investissement dans des équipes sportives professionnelles. Il aurait néanmoins réuni un groupe d’investisseurs de premier plan comprenant également Eduardo Saverin, l’un des cofondateurs de Facebook.

La composition du consortium et ses projets futurs

Ce groupe d’investisseurs est dirigé par Amit Bhatia, le gendre du milliardaire indien Lakshmi Mittal. Il convient de noter qu’Amit Bhatia est le seul membre du consortium à posséder une expérience dans le secteur du sport. Il a récemment quitté ses fonctions de copropriétaire et de directeur du club Queens Park Rangers après 18 ans d’activité.

Les représentants de Spirit of Shankly exigent actuellement une réunion urgente avec les dirigeants du club. L’association de supporters souhaite obtenir des réponses claires garantissant que les futurs investissements ne porteront pas atteinte aux valeurs traditionnelles et aux principes sportifs d’Anfield.