À l’approche de la nouvelle saison de Premier League anglaise, Manchester United poursuit activement la construction de son effectif et le renforcement de sa défense. Selon Goal.com, l’ancien défenseur du club, Paul Parker, s’est dit très préoccupé par la situation sur le flanc gauche de l’équipe et a exigé des changements immédiats de la part de l’entraîneur et de la direction. Selon lui, le niveau des joueurs actuels n’est pas à la hauteur et pourrait causer des problèmes en championnat. À ce sujet, Goal.com le rapporte.

Selon Betarades.gr, bien que Luke Shaw ait disputé les 38 matchs de championnat de l’équipe la saison dernière, ses performances n’ont pas convaincu les spécialistes ni les supporters. Paul Parker a vivement critiqué le rendement du joueur, soulignant que ses qualités ne répondaient pas aux exigences modernes. Selon l’ancien footballeur, le club a désespérément besoin d’un latéral gauche agile et mobile, capable de se déplacer sur tout le terrain et d’être aussi efficace en défense qu’en attaque.

Difficultés du marché des transferts et solutions alternatives

Les tentatives de la direction de Manchester United pour renforcer la défense sur le marché des transferts provoquent plusieurs difficultés. Selon les médias, le club considère comme cibles principales Lewis Hall, de Newcastle United, et le jeune talent d’Arsenal Myles Lewis-Skelly. Toutefois, l’évaluation de Lewis Hall à environ 60 millions de livres sterling et le refus de Newcastle de le vendre compliquent la réalisation du transfert.

Par ailleurs, Paul Parker a rappelé que l’utilisation de Diogo Dalot sur le flanc gauche constituait également un problème récurrent. Si Manchester United ne parvient pas à recruter le joueur souhaité sur le marché des transferts, l’expert estime qu’il serait judicieux de s’appuyer sur les ressources internes de l’académie du club plutôt que de chercher une solution à l’extérieur.

Il est temps d’offrir sa chance à un jeune talent

Parker a fermement défendu l’idée d’offrir à Harry Amass la possibilité de jouer régulièrement avec l’équipe première. Selon lui, le jeune talent avait séduit les supporters par ses performances avec Sheffield Wednesday avant de se blesser, et son potentiel était très estimé.

Harry Amass s’est distingué avec Sheffield Wednesday

Les supporters et les spécialistes ont largement apprécié les performances du jeune joueur

Le club doit offrir aux jeunes une véritable expérience de jeu, et pas seulement une chance à court terme

Selon Parker, Manchester United doit se montrer plus actif dans la découverte de ses jeunes talents et leur accorder sa confiance. Offrir à Amass une véritable occasion de se mettre en valeur, plutôt que de le faire jouer seulement un ou deux matchs, pourrait être une étape bénéfique pour l’avenir de l’équipe.