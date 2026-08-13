6 finales, 6 victoires : Enrique établit un record exceptionnel en compétitions européennes

La victoire dramatique 2-1 du PSG sur Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA a non seulement ajouté un trophée au musée parisien, mais a aussi marqué une étape historique dans la carrière de Luis Enrique, entraîneur du club.

L’Espagnol de 56 ans a rejoint les légendes du football mondial au nombre de compétitions européennes remportées.

Au niveau de Ferguson et Trapattoni : TOP 3 des entraîneurs les plus titrés en compétitions européennes

Cette Supercoupe de l’UEFA est devenue le 6e trophée européen de la carrière de Luis Enrique (il a remporté trois fois la Ligue des champions et trois fois la Supercoupe de l’UEFA). Il a obtenu ces titres à la tête du FC Barcelone et du PSG.

Grâce à cette victoire, l’entraîneur espagnol a rejoint la légende de «Manchester United», Sir Alex Ferguson, ainsi que le célèbre technicien italien Giovanni Trapattoni au nombre de compétitions européennes remportées, prenant la troisième place .

Dans l’histoire du football européen, seuls deux entraîneurs devancent Enrique :

Carlo Ancelotti (Milan, Real Madrid) — 10 trophées européens ; Pep Guardiola (Barcelone, Bayern Munich, «Manchester City») — 7 trophées européens ; Luis Enrique (Barcelone, PSG) — 6 trophées européens.

100 % de réussite : le record de Zinédine Zidane est dépassé

Luis Enrique est également entré dans l’histoire grâce à son bilan exceptionnel en finales européennes. Au cours de sa carrière, l’entraîneur espagnol a atteint 6 finales européennes et les a toutes remportées (100 %).

Avec cette performance, il a dépassé le légendaire Zinédine Zidane, qui avait remporté les cinq finales européennes disputées avec le Real. La série record d’Enrique et ses grandes qualités tactiques font du PSG un favori sur la scène européenne pour la nouvelle saison.

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