Messi a fait son retour, mais l’Inter Miami s’est incliné (vidéo)

Dans le prestigieux Leagues Cup qui oppose les clubs d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, les supporters ont assisté à un match palpitant et à un résultat inattendu lors de la 3e journée. L’Inter Miami, club américain, recevait le club mexicain León et s’est incliné 2-3 au terme d’une rencontre riche en buts.

Le fait marquant de cette rencontre a été le retour de Lionel Messi sur le terrain.

Le retour de Messi et le drame de la seconde période

La légende argentine avait manqué les derniers matchs de son équipe en raison des jours difficiles traversés après le décès de son père, Jorge Messi. Le staff technique a laissé Messi sur le banc au coup d’envoi avant de le faire entrer à la 46e minute (au début de la seconde période) .

Le match s’est déroulé dans une grande intensité :

à la 42e minute, Pinter a donné l’avantage à l’Inter Miami — 1-0 .

À la 50e minute, le joueur mexicain Archila a égalisé — 1-1 .

À la 53e minute, le milieu de terrain de Miami Brayt a de nouveau donné l’avantage aux locaux — 2-1 .

Mais León a réussi à renverser la situation : à la 61e minute, Dominges a égalisé à 2-2, avant qu’à la 83e minute Archila ne signe un doublé et n’offre la victoire aux visiteurs — 2-3.

Leagues Cup, 3e journée

Inter Miami (États-Unis) — León (Mexique) — 2-3

13 août. Nu Stadium.

Buts : Pinter (42), Brayt (53) — Archila (50, 83), Dominges (61).

Inter Miami : Rios Novo, Frey (Mura, 86), Lujan, Allen (Regilon, 64), Mikael (Kaysedo, 33), Kazemiro, De Paul, Brayt, Delinoys (Plambek, 65), Pinter (Messi, 46), Segoviya.

La situation de l’Inter Miami dans le tournoi

Rappelons que l’Inter Miami avait remporté cette même Leagues Cup en 2023, décrochant ainsi le premier trophée de son histoire. Après cette défaite inattendue, l’équipe devra viser la victoire lors des prochaines journées pour se qualifier pour la suite de la compétition.

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