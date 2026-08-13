Des Chinois créent une « défense aérienne » contre les moustiques

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Des Chinois créent une « défense aérienne » contre les moustiques

La start-up Photon Matrix Lab, basée à Changzhou en Chine, a créé un appareil conçu pour détecter les moustiques en plein vol et les éliminer au laser. Baptisé « Photon Matrix », le système utilise un lidar, un radar millimétrique et une technologie de reconnaissance d’images fondée sur l’intelligence artificielle.

L’appareil peut détecter des insectes volants mesurant environ 2 à 20 millimètres. Le système suit les mouvements du moustique et, lorsqu’une cible appropriée est identifiée, l’atteint avec un faisceau laser. Selon le fabricant, l’appareil peut détecter les insectes jusqu’à 6 mètres de distance, avec un taux de précision supérieur à 95 %.

Les fabricants affirment que l’appareil peut identifier une cible et diriger le tir laser en quelques millisecondes. Le système utilise également des mécanismes de sécurité spéciaux afin de ne pas viser des objets plus volumineux.

L’appareil peut fonctionner sur secteur, mais aussi avec une batterie externe portable. Selon l’entreprise, une batterie de 20 000 mAh prenant en charge la recharge rapide peut alimenter l’appareil pendant environ 4 à 5 heures.

Un dispositif de sécurité laser « Photon Matrix » fixé au mur.

L’appareil est nettement plus cher que les répulsifs anti-moustiques classiques. Ses différentes versions ont été proposées lors de la campagne de financement participatif à environ 600 à 650 dollars. Le prix de vente ultérieur peut varier selon le modèle et la configuration.

Le principal avantage de l’appareil est qu’il n’utilise pas de produits chimiques. Le fabricant le présente donc comme une solution alternative contre les moustiques à la maison, sur les terrasses et dans les jardins.

Il convient de noter que cette technologie est encore relativement récente et que les données indépendantes sur son efficacité en conditions réelles ainsi que sur son utilisation à long terme restent limitées.

Une imprimante laser portable montée sur un trépied diffuse une lumière bleue.
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Charos
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