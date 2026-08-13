Le Real Madrid cherche son style de jeu avant la saison

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Le Real Madrid cherche son style de jeu avant la saison

Malgré la conclusion réussie des matchs de préparation du Real Madrid, de sérieuses questions et plusieurs problèmes persistent dans le jeu de l’équipe. Selon un média sportif, à l’approche des rencontres officielles, l’entraîneur José Mourinho n’a pas encore totalement trouvé le style de jeu et l’équilibre de ses joueurs sur le terrain. Goal.com rapporte ces faits.

Le club a remporté tous ses matchs amicaux estivaux. Mercredi soir, notamment, le Real Madrid s’est imposé 1-0 face au Deportivo La Coruña. Toutefois, ces résultats positifs n’ont pas totalement masqué les lacunes dans le jeu de l’équipe.

Équilibre sur le terrain et problèmes d’effectif

Les matchs de préparation ont montré que le Real Madrid ne disposait pas encore d’un style de jeu précis dans l’animation offensive. Les espaces entre les lignes et les pertes de concentration pourraient causer de sérieuses difficultés au début des compétitions officielles.

José Mourinho continue actuellement de tester ses joueurs et de répartir leur temps de jeu. Au fil des rencontres, l’équipe perd parfois sa cohésion, tandis que ses adversaires tentent de profiter efficacement de ces espaces. Cette situation oblige l’entraîneur à revoir sa tactique après chaque match.

Bernardo Silva devient le pilier du nouveau projet

Même si l’ambiance au sein du club et l’atmosphère à l’entraînement se seraient améliorées, les réactions de José Mourinho pendant les matchs montrent qu’il reste beaucoup de travail à accomplir. Selon lui, l’équipe progresse peu à peu.

Bernardo Silva occupe une place centrale dans le nouveau projet. Son arrivée a apporté de l’ordre au milieu de terrain. Le joueur portugais ne se contente pas de réaliser des actions décisives dans le dernier tiers ; il offre également une solution importante pour relancer depuis la défense et relier les lignes.

Real MadridJosé MourinhoBernardo SilvaLa LigaFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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