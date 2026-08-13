Davide Frattesi quitte l’Inter pour la Lazio

L’un des transferts les plus retentissants du mercato estival du football italien a été conclu. Le milieu de terrain de l’Inter, Davide Frattesi, poursuivra sa carrière à la Lazio, le club de la capitale. Selon les médias sportifs italiens, notamment Fabrizio Romano, ce transfert a été finalisé après des négociations de dernière minute. Après avoir joué trois saisons sous les couleurs nerazzurri, le joueur retourne à Rome. Goal.com le rapporte .

Davide Frattesi avait auparavant été formé au sein des équipes de jeunes de la Roma. Cette fois, il portera le maillot biancoceleste. Les dirigeants de l’Inter et de la Lazio ont mené des négociations actives ces derniers jours et se sont accordés sur tous les aspects financiers et juridiques de la formule du transfert. Selon l’accord, le milieu de terrain rejoindra d’abord son nouveau club en prêt.

Détails du transfert et conditions financières

Selon Goal.com, la valeur totale et les conditions de l’opération ont été clairement définies. La Lazio versera 1 million d’euros pour ce prêt. Le contrat comprend également une option d’achat de 14 millions d’euros, qui deviendra obligatoire sous certaines conditions.

L’obligation d’achat dépend principalement du nombre d’apparitions du joueur et du classement de la Lazio dans la compétition à la fin de la saison. En outre, l’accord prévoit pour l’Inter une clause lui garantissant 50 % d’une future revente. Les deux parties finalisent actuellement l’échange des documents.

Visite médicale et projets futurs

Le joueur se rendra à Rome demain pour passer sa visite médicale. L’annonce officielle du transfert est attendue après ces examens. Après trois années marquées par des performances irrégulières avec l’Inter et un total de 15 buts, Frattesi ambitionne de devenir un titulaire à la Lazio.

Ce transfert permettra au joueur de relancer sa carrière avec l’équipe nationale italienne et d’y jouer un rôle plus important. De son côté, l’Inter a commencé à chercher un joueur capable de remplacer celui qui libère son poste.

Selon certaines sources, les Milanais envisagent de recruter Curtis Jones, le milieu de terrain de Liverpool, pour remplacer Davide Frattesi. Le club anglais évalue son joueur à 35 millions d’euros, tandis que l’Inter avait déjà étudié cette piste en janvier. À l’approche de la nouvelle saison, les deux clubs s’activent pour renforcer leurs effectifs.