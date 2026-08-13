Les haltérophiles ouzbeks remportent 18 médailles aux Championnats d’Asie !
La journée de compétition des Championnats d’Asie d’haltérophilie, organisés dans la capitale Tachkent chez les cadets et les juniors, a été véritablement triomphale et très prolifique pour l’équipe nationale d’Ouzbékistan.
Au cours de la journée, nos représentants ont remporté au total, dans différentes catégories de poids, 18 médailles (occupant toutes les marches du podium) et ont ainsi largement contribué au classement par équipes.
Le triplé en or de Shahnoza Haydarova
La grande héroïne incontestée de la journée a été Shahnoza Haydarova Elle a prouvé sa supériorité dans la catégorie des 69 kg, aussi bien chez les cadettes que chez les juniors. Chez les cadettes, Shahnoza a remporté trois médailles d’or à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total olympique, tandis que chez les juniors, elle a décroché l’or à l’arraché et au total olympique, ainsi que l’argent à l’épaulé-jeté.
Par ailleurs, chez les cadets, dans la catégorie des 85 kg, Otabek Karimov a remporté l’or à l’arraché ainsi que le bronze au total olympique et à l’épaulé-jeté. Chez les juniors, Hikmatillo Haydarov (85 kg) a décroché l’or à l’arraché, l’argent au total olympique et le bronze à l’épaulé-jeté.
Le défilé des médailles : qui a obtenu quel résultat ?
Médailles d’or (7)
Cadets :
69 kg : Shahnoza Haydarova — Arraché
69 kg : Shahnoza Haydarova — Épaulé-jeté
69 kg : Shahnoza Haydarova — Total olympique
85 kg : Otabek Karimov — Arraché
Juniors :
69 kg : Shahnoza Haydarova — Arraché
69 kg : Shahnoza Haydarova — Total olympique
85 kg : Hikmatillo Haydarov — Arraché
Médailles d’argent (6)
Cadets :
69 kg : Nurhayot Qobilova — Épaulé-jeté
69 kg : Nurhayot Qobilova — Total olympique
85 kg : Azizbek Qutbiddinov — Épaulé-jeté
85 kg : Azizbek Qutbiddinov — Total olympique
Juniors :
69 kg : Shahnoza Haydarova — Épaulé-jeté
85 kg : Hikmatillo Haydarov — Total olympique
Médailles de bronze (5)
Cadets :
69 kg : Nurhayot Qobilova — Arraché
85 kg : Azizbek Qutbiddinov — Arraché
85 kg : Otabek Karimov — Épaulé-jeté
85 kg : Otabek Karimov — Total olympique
Juniors :
85 kg : Hikmatillo Haydarov — Épaulé-jeté
Lors de ces Championnats d’Asie organisés à Tachkent, nos haltérophiles continuent de démontrer toute l’étendue de leur talent.
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