Les haltérophiles ouzbeks remportent 18 médailles aux Championnats d’Asie !

La journée de compétition des Championnats d’Asie d’haltérophilie, organisés dans la capitale Tachkent chez les cadets et les juniors, a été véritablement triomphale et très prolifique pour l’équipe nationale d’Ouzbékistan.

Au cours de la journée, nos représentants ont remporté au total, dans différentes catégories de poids, 18 médailles (occupant toutes les marches du podium) et ont ainsi largement contribué au classement par équipes.

Le triplé en or de Shahnoza Haydarova

La grande héroïne incontestée de la journée a été Shahnoza Haydarova Elle a prouvé sa supériorité dans la catégorie des 69 kg, aussi bien chez les cadettes que chez les juniors. Chez les cadettes, Shahnoza a remporté trois médailles d’or à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total olympique, tandis que chez les juniors, elle a décroché l’or à l’arraché et au total olympique, ainsi que l’argent à l’épaulé-jeté.

Par ailleurs, chez les cadets, dans la catégorie des 85 kg, Otabek Karimov a remporté l’or à l’arraché ainsi que le bronze au total olympique et à l’épaulé-jeté. Chez les juniors, Hikmatillo Haydarov (85 kg) a décroché l’or à l’arraché, l’argent au total olympique et le bronze à l’épaulé-jeté.

Le défilé des médailles : qui a obtenu quel résultat ?

Médailles d’or (7)

Cadets :

69 kg : Shahnoza Haydarova — Arraché

69 kg : Shahnoza Haydarova — Épaulé-jeté

69 kg : Shahnoza Haydarova — Total olympique

85 kg : Otabek Karimov — Arraché

Juniors :

69 kg : Shahnoza Haydarova — Arraché

69 kg : Shahnoza Haydarova — Total olympique

85 kg : Hikmatillo Haydarov — Arraché

Médailles d’argent (6)

Cadets :

69 kg : Nurhayot Qobilova — Épaulé-jeté

69 kg : Nurhayot Qobilova — Total olympique

85 kg : Azizbek Qutbiddinov — Épaulé-jeté

85 kg : Azizbek Qutbiddinov — Total olympique

Juniors :

69 kg : Shahnoza Haydarova — Épaulé-jeté

85 kg : Hikmatillo Haydarov — Total olympique

Médailles de bronze (5)

Cadets :

69 kg : Nurhayot Qobilova — Arraché

85 kg : Azizbek Qutbiddinov — Arraché

85 kg : Otabek Karimov — Épaulé-jeté

85 kg : Otabek Karimov — Total olympique

Juniors :

85 kg : Hikmatillo Haydarov — Épaulé-jeté

Lors de ces Championnats d’Asie organisés à Tachkent, nos haltérophiles continuent de démontrer toute l’étendue de leur talent.

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