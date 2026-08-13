Colin Hendry préfère les Rangers à Tottenham dans le dossier du transfert de Mikey Moore

Le grand club de Glasgow, les Rangers, rencontre de sérieuses difficultés pour obtenir le retour du talentueux Mikey Moore. L’avenir du jeune joueur, remarqué pour ses prestations brillantes avec Tottenham, reste incertain et ses chances de revenir à Ibrox pour une saison supplémentaire sont jugées faibles. Cette information, Goal.com la rapporte.

Selon Goal.com, l’ancien défenseur Colin Hendry a souligné que les Rangers étaient un club plus grand que Tottenham au regard de leur histoire et de leurs succès. Malgré cela, le club londonien envisagerait de prêter le jeune talent à une autre équipe avant la fermeture du mercato estival.

L’expérience de Mikey Moore en Écosse et ses difficultés à Tottenham

Mikey Moore avait rejoint Glasgow la saison dernière et commencé à démontrer son immense potentiel avant même d’avoir 18 ans. Il était alors devenu le plus jeune joueur à évoluer en Premier League sous le maillot de Tottenham. Toutefois, les performances irrégulières du club londonien ces dernières saisons ont compliqué l’obtention d’un temps de jeu régulier en équipe première pour le jeune joueur.

Lors de la saison 2025-2026 passée avec les Rangers, Moore a disputé 47 rencontres au total et inscrit 7 buts. Cette expérience a constitué une étape importante dans son développement. Après un début de nouvelle saison difficile, marqué par l’incapacité du club écossais à gagner ses trois premiers matchs, les Rangers ressentent le besoin de s’appuyer sur Mikey Moore pour apporter de la créativité à l’équipe.

L’avis de l’expert et les perspectives du transfert

S’exprimant pour Goal.com dans le cadre d’un partenariat avec LadBet, Colin Hendry a déclaré qu’au vu des résultats actuels de l’équipe, il était naturel que la situation liée au transfert suscite la frustration des supporters et du staff technique. Selon lui, l’équipe dirigée par Derek McInnes a besoin de se renforcer.

« Mikey Moore serait une excellente recrue. À 19 ans, il est parti dans un autre pays et a joué dans un club plus grand que Tottenham. Beaucoup de gens en Angleterre pourraient contester mon point de vue, mais si l’on considère l’histoire et d’autres aspects, les Rangers sont un club plus grand », a déclaré Colin Hendry.

Malgré cela, et en dépit des efforts de l’expert et de ses compatriotes, le retour de Mikey Moore chez le géant de l’Old Firm reste pour l’instant très difficile à concrétiser. Tottenham devrait prendre une décision définitive concernant l’avenir du joueur dans les prochains jours.