Le club de Manchester City a officiellement annoncé qu’il poursuivrait sa collaboration à long terme avec son talentueux ailier Jeremy Doku. Selon Goal.com, le footballeur belge, né en 2002, a renouvelé son contrat avec le club anglais et signé un nouvel accord de cinq ans, valable jusqu’en 2031. Cette décision montre clairement la grande confiance accordée au jeune joueur par la direction et le staff technique dans les projets futurs du club. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Jeremy Doku avait rejoint Manchester City en septembre 2023, en provenance du club français de Rennes. En peu de temps, il est devenu un élément important de l’équipe grâce à sa grande vitesse, son agilité dans les situations de un contre un et sa capacité à percer les défenses adverses sur les ailes. Les recruteurs et analystes de Manchester City ont jugé ces qualités stratégiquement importantes et ont décidé d’investir sur lui pour de nombreuses années.

Nouveau contrat et projets d’avenir

Le nouvel accord signé signifie que Manchester City continuera de donner la priorité aux changements importants et à la promotion des jeunes joueurs au cours des prochaines saisons. Grâce à ses performances sous les couleurs du club, Doku s’est non seulement imposé dans le onze titulaire, mais possède également un palmarès particulièrement riche pour son âge. Ses réalisations avec le club anglais sont remarquables.

Selon les informations de Goal.com, Doku a disputé 126 matchs au total sous le maillot de Manchester City et inscrit 21 buts. Durant cette période, il a remporté des trophées prestigieux tels que la Premier League, la FA Cup, la League Cup et la Supercoupe d’Angleterre. Ces résultats significatifs confirment une nouvelle fois l’importance du joueur au sein du club.

Philosophie de jeu et cohésion

Le joueur ne cache pas non plus sa satisfaction à l’égard de l’environnement du club. Évoquant le style de jeu de l’équipe, Doku a notamment souligné que l’approche du staff technique était très intéressante pour les joueurs. Ces propos témoignent de l’excellente harmonie entre le footballeur et le club, ainsi que de leur volonté d’avancer ensemble vers de grands objectifs.

Le contrat valable jusqu’en 2031 a également réjoui les supporters de Manchester City. Évoluant sous le maillot bleu de l’équipe, Jeremy Doku est fermement décidé à améliorer ses statistiques personnelles et à contribuer à l’arrivée de nouveaux trophées dans le musée du club.