Jérémy Doku prolonge son contrat avec Manchester City

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Jérémy Doku prolonge son contrat avec Manchester City

Le club anglais Manchester City a officiellement annoncé avoir signé un contrat longue durée avec son ailier rapide Jérémy Doku. Selon Goal.com, le joueur belge de 24 ans restera à Manchester jusqu'en 2031. Ce nouvel accord constitue l'un des principaux axes du club dans la nouvelle ère dirigée par l'entraîneur Enzo Maresca et garantit l'avenir du joueur à l'Etihad Stadium. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Arrivé en 2023 en provenance du Stade Rennais, Jérémy Doku est rapidement devenu l'un des ailiers les plus dangereux et les plus agiles de la Premier League anglaise. Grâce à sa grande vitesse et à ses qualités techniques, il est devenu un élément essentiel d'une équipe qui domine la scène nationale. Doku rejoint des joueurs de renom comme Phil Foden, Joško Gvardiol et Abdukodir Khusanov, qui ont prolongé leur contrat avec le club durant l'été.

Le nouveau contrat et l'influence de l'entraîneur

Après avoir prolongé son contrat, Jérémy Doku a livré des impressions chaleureuses sur sa carrière au club et exprimé sa gratitude. Selon lui, Manchester City a joué un rôle majeur dans sa progression en tant que footballeur et en tant que personne, tandis qu'il continue de progresser chaque jour grâce au travail du staff technique. Le joueur a également souligné qu'il appréciait beaucoup le style tactique du nouvel entraîneur Enzo Maresca et qu'il nourrissait de grandes ambitions pour la saison à venir.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de la nouvelle saison avec Enzo ici," déclare Doku. "Son style de jeu est construit d'une manière que nous apprécions beaucoup. Les supporters de Manchester City sont aussi l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai signé ce nouveau contrat. Je ressens constamment leur amour et leur soutien, et je veux leur offrir les succès qu'ils méritent."

Les éloges de la direction du club

Le directeur sportif du club, Hugo Viana, a également salué la progression professionnelle et le talent naturel du joueur belge. Selon Hugo Viana, Doku est rapidement devenu un membre apprécié de l'équipe tout en s'imposant comme l'un des ailiers les plus redoutables du football européen.

"Jérémy est un immense talent dont la progression est visible depuis son arrivée au sein de notre équipe," a déclaré Viana. "Avec sa dynamique exceptionnelle et sa personnalité, il possède toutes les qualités que nous recherchons chez un ailier. C'est une personne animée par une excellente attitude, qui souhaite progresser chaque jour, et il mérite pleinement ce nouvel accord."

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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