Nico González à Turin : l’Atlético et la Juventus ne parviennent pas à s’entendre sur le transfert

Alors que la clôture du mercato estival approche, la situation autour du milieu de la Juventus de Turin, Nico González, reste tendue. Selon Goal.com, le joueur argentin se trouve actuellement à Turin, où il attend l’issue des négociations, qui se poursuivront jusqu’au 1er septembre, tout en continuant à s’entraîner intensément, comme le montrent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. rapporte .

Né en 1998, l’ailier a passé la saison dernière en prêt à l’Atlético de Madrid, disputant 37 matches et inscrivant 5 buts. De retour de vacances après la Coupe du monde, le joueur est sous contrat avec le club turinois jusqu’au 30 juin 2029.

Les divergences financières du transfert

Le principal problème entre les clubs concerne les conditions financières. Les parties s’étaient auparavant entendues sur une obligation d’achat de 32 millions d’euros liée au nombre de matches disputés en Liga, mais l’Atlético a empêché le déclenchement de cette clause en ne permettant pas au joueur d’atteindre le seuil requis. Malgré cela, le club madrilène souhaite récupérer le joueur et a repris les négociations avec la Juventus.

À ce jour, l’écart financier entre les deux parties reste considérable. L’Atlético propose 20 à 22 millions d’euros pour le joueur, tandis que la Juventus l’évalue à au moins 28 à 30 millions d’euros, compte tenu de ses bonnes performances lors de la dernière Coupe du monde.

La tentative de Spalletti et la position ferme du joueur

L’entraîneur de la Juventus, Spalletti, a également tenté d’intervenir dans la situation. Le technicien souhaitait travailler avec ce joueur talentueux, mais lorsque le coach a pris contact avec lui, il est apparu que Nico González avait une position ferme. Après la saison 2024-2025 décevante, le joueur ne souhaite absolument pas rester à Turin et veut uniquement évoluer sous les couleurs de l’Atlético de Madrid.

Selon les spécialistes, cette saga pourrait se prolonger jusqu’aux derniers jours du mercato. La solution finale devra tenir compte des intérêts de toutes les parties, notamment des souhaits du joueur et de l’Atlético, ainsi que du besoin de la Juventus de réunir des fonds pour de nouvelles recrues.