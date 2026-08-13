Xiaomi a publié la première version d’essai du nouveau système d’exploitation HyperOS 4

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Xiaomi a publié la première version d’essai du nouveau système d’exploitation HyperOS 4

Xiaomi a publié la première version bêta de son système d’exploitation de nouvelle génération, HyperOS 4, et l’a proposée aux utilisateurs. Selon Ixbt.com, le développement de ce nouveau système s’est principalement concentré sur l’amélioration des performances, de la facilité d’utilisation et des fonctionnalités d’intelligence artificielle, ce qui devrait améliorer sensiblement le fonctionnement des appareils. À ce sujet, Ixbt.com fait savoir .

La technologie Xiaomi HyperCore a été intégrée à l’architecture mise à jour de HyperOS 4. Elle comprend des fonctions de calcul de la charge et de préchargement des données en mémoire. Cette solution permet de répartir plus efficacement les ressources du système et de réduire la charge du processeur lors des opérations fréquentes.

Optimisation des applications et de l’interface

Les développeurs ont créé un nouveau mécanisme d’exécution des applications et optimisé en profondeur les interactions entre les couches système et logicielle. La fluidité des animations sur l’écran d’accueil et dans les applications populaires, ainsi que la réactivité de l’interface, ont notamment été considérablement améliorées.

L’une des principales nouveautés du système réside dans l’extension des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Le nouveau logiciel offre plusieurs fonctions pratiques et automatise la planification des tâches ainsi que la création de contenu.

Intelligence artificielle et appareils compatibles

HyperOS 4 accueille l’assistant vocal de nouvelle génération Super XiaoAi 2.0, qui intègre le grand modèle de langage Xiaomi MiMo. Cet assistant intelligent améliore la planification des tâches et la génération de contenu dans les scénarios impliquant l’utilisation simultanée de plusieurs applications et appareils.

Actuellement, la première version bêta est disponible pour les derniers smartphones haut de gamme de l’entreprise. Les acheteurs et les testeurs peuvent essayer les nouvelles fonctionnalités du système sur les appareils suivants :

  • Xiaomi 17 Ultra et Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max, son édition spéciale Champion Edition et Redmi K90
  • Les tablettes Xiaomi Pad 8 Pro et Xiaomi Pad 8

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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