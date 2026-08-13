La carrière de Dušan Vlahović au club turinois est terminée

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La carrière de Dušan Vlahović au club turinois est terminée

Selon Goal.com, le passage de Dušan Vlahović à la Juventus de Turin a pris fin et l’attaquant serbe a rejoint le Beşiktaş en Turquie. Ce transfert permet de tirer le bilan d’une période italienne qui n’a pas été aussi brillante qu’espéré et qui restera pour beaucoup comme une grande déception, voire une illusion. Goal.com rapporte que

la Juventus l’avait recruté à la Fiorentina en janvier 2022 pour 70 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 10 millions de bonus. Le club avait également offert au joueur un contrat colossal, avec un salaire annuel garanti pouvant progressivement atteindre 12 millions d’euros. À 22 ans, après avoir inscrit 49 buts en 108 matchs avec la Fiorentina, l’attaquant était considéré par le géant turinois comme le meilleur avant-centre de sa génération, capable de mener l’équipe. Il n’a toutefois pas pleinement justifié ce statut.

Les changements d’entraîneur et les difficultés sur le terrain

Vlahović bénéficie toutefois de certaines circonstances atténuantes. Il est arrivé pendant l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du club. En quatre ans et demi, la Juventus a vu sa direction changer, avec notamment la démission du président Andrea Agnelli et de l’ensemble du conseil d’administration, tandis que les entraîneurs se succédaient sans cesse. Vlahović a joué sous les ordres d’Allegri, Motta, Tudor et Spalletti, avant de retrouver au Beşiktaş son ancien entraîneur à la Fiorentina, Vincenzo Italiano, sous la direction duquel il avait livré ses meilleures performances.

Malgré le chaos ambiant, on attendait néanmoins des véritables champions qu’ils fassent la différence dans de telles situations. Vlahović n’y est parvenu qu’en partie. Même s’il a inscrit 68 buts en 168 matchs, l’attaquant a souvent été en difficulté en raison de gestes nerveux, de limites techniques dans les duels et de lacunes dans ses combinaisons avec ses coéquipiers dans les petits espaces. Il n’a remporté qu’un seul trophée avec le club turinois : la Coupe d’Italie 2024, grâce à son but en finale contre l’Atalanta.

Un nouveau tournant et une réussite financière

La prochaine étape de Vlahović montre également qu’il n’est pas devenu la star qu’on attendait. Pendant des mois, l’attaquant serbe a été ciblé par des cadors de la Premier League, notamment Arsenal, ainsi que par le FC Barcelone et le Bayern Munich. Aucun de ces clubs n’a toutefois manifesté un intérêt sérieux. À 26 ans, alors qu’il devrait être au sommet de sa carrière, il se retrouve contraint d’évoluer dans le championnat turc.

Tout en conservant le respect dû au Beşiktaş et au football turc, on peut dire qu’il ne s’agit ni de la Premier League ni de La Liga, même si les clubs turcs disposent aujourd’hui de moyens financiers importants. Sur le plan contractuel, le joueur et ses représentants sont en revanche les grands gagnants. À Istanbul, il percevra un salaire net de 10 millions d’euros par saison, ainsi que des bonus et une importante prime à la signature.

Pendant ce temps, la Juventus n’a toujours pas trouvé de remplaçant à la hauteur de Vlahović. Arrivé au club, Randal Kolo Muani n’est pas un avant-centre classique de surface, mais un attaquant mobile qui aime se déplacer sur l’ensemble du front offensif.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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