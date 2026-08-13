«Neftchi» et «Paxtakor» en Ligue Élite : les stars viendront-elles en Ouzbékistan ?

Cette saison s’annonce bien plus passionnante que d’habitude pour le football de clubs ouzbek. Dans la zone Ouest de la Ligue des champions de l’AFC Élite, notre pays sera représenté non pas par un, mais par deux clubs — «Neftchi» et «Paxtakor» qui défendront ses couleurs.

Mais la plus grande intrigue est encore à venir : plusieurs puissants clubs d’Arabie saouditeparticipent au tournoi. Selon le tirage au sort, il pourrait donc être possible de voir des stars du football mondial à Fergana ou à Tachkent .

Toutes les réponses seront apportées par le tirage au sort du 18 août.

Deux clubs ouzbeks — deux fois plus d’intérêt

La zone Ouest de la Ligue des champions de l’AFC Élite réunira 16 équipes.

Parmi elles figurent deux représentants de l’Ouzbékistan :

«Neftchi» — dans le 2e chapeau.

«Paxtakor» — dans le 4e chapeau.

Cela suffit à augmenter fortement l’enjeu de la saison pour les supporters ouzbeks.

De grandes soirées de football pourraient avoir lieu à Fergana comme à Tachkent face aux meilleurs clubs d’Asie.

La liste des clubs saoudiens parle d’elle-même

Dans la zone Ouest du tournoi, plusieurs équipes prestigieuses d’Arabie saoudite participeront :

«Al-Ahli», «Al-Nasr», «Al-Hilal», «Al-Qadsiah» et «Al-Ittihad».

Comme elles sont réparties dans différents chapeaux, la probabilité que «Neftchi» et «Paxtakor» affrontent un ou plusieurs clubs saoudiens est très élevée.

Cela pourrait devenir un événement bien plus important qu’un simple match de clubs.

Le championnat saoudien attire en effet depuis quelques années des joueurs célèbres du football mondial. Si le tirage au sort envoie l’un d’eux en Ouzbékistan, certaines grandes stars du football asiatique pourraient fouler les pelouses de Tachkent ou de Fergana.

Qui pourrait attendre «Neftchi» ?

Le club de Fergana figure dans le 2e chapeau.

Le 1er chapeau comprend notamment «Al-Ahli», «Al-Ain», «Al-Sadd» et «Esteghlal». Dans le 3e chapeau se trouvent «Al-Gharafa», «Tractor», «Al-Hilal» et «Al-Wasl».

Le 4e chapeau est lui aussi très intéressant : il comprend «Al-Shamal», «Al-Qadsiah», «Al-Ittihad» et «Paxtakor».

Cela montre à lui seul le niveau des adversaires qui attendent «Neftchi».

Si un géant saoudien est appelé à se déplacer à Fergana, le match dans la ville deviendra sans aucun doute l’un des plus grands événements sportifs de la saison.

De superbes affiches sont également possibles pour «Paxtakor»

«Paxtakor» sera placé dans le 4e chapeau du tirage au sort.

Parmi les adversaires potentiels des Tachkentois figurent non seulement des clubs saoudiens, mais aussi les meilleures équipes des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Iran, d’Irak et d’autres pays.

À la vue des noms présents dans les 1er à 3e chapeaux, les matches à domicile de «Paxtakor» promettent eux aussi de belles affiches aux supporters.

La venue des meilleurs clubs d’Asie à Tachkent créera une atmosphère complètement différente de celle du championnat national.

Chaque club disputera 8 matches

Autre aspect important du nouveau format : chaque participant disputera 8 journées .

Répartition :

Format Nombre Matches à domicile 4 Matches à l’extérieur 4 Total 8 Tirage au sort 18 août 1re journée 14–15 septembre

Les supporters de «Neftchi» auront donc la possibilité de voir quatre matches internationaux à Fergana, tandis que les fans de «Paxtakor» pourront assister à quatre grandes soirées asiatiques à Tachkent.

Les adversaires qui viendront en Ouzbékistan seront connus après le tirage au sort.

Fergana ou Tachkent : où les stars viendront-elles ?

C’est actuellement la question la plus passionnante pour les supporters.

«Al-Nasr» sera-t-il tiré au sort ?

«Al-Hilal» ?

«Al-Ahli» ?

Ou l’un de «Al-Ittihad» et «Al-Qadsiah» ?

Peut-être que les clubs saoudiens les plus prestigieux viendront à la fois à Fergana et à Tachkent au cours d’une même saison.

Pour l’instant, les scénarios sont nombreux. Mais après le 18 août, les suppositions ne seront plus nécessaires.

Une grande opportunité pour le football de clubs ouzbek

Cette participation ne sera pas seulement un spectacle pour les supporters.

Les confrontations régulières de «Neftchi» et de «Paxtakor» avec les meilleurs clubs d’Asie pourraient offrir une précieuse expérience aux joueurs, une réputation internationale aux clubs et davantage d’attention au championnat d’Ouzbékistan.

Le plus important est que cette fois, les supporters ouzbeks ne suivront pas la Ligue Élite asiatique à distance.

Deux de nos équipes seront sur le terrain. Quatre matches pourraient se jouer à Fergana et quatre à Tachkent, avec peut-être de grandes soirées de football qui resteront dans les mémoires pendant des années.

Il ne reste désormais plus qu’à attendre le 18 août.

Quels clubs aimeriez-vous voir affronter «Neftchi» et «Paxtakor» ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos connaissances sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.