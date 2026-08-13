NVIDIA élabore un plan de 500 milliards de dollars pour les centres de données d’IA

NVIDIA, leader mondial du marché, a annoncé un plan ambitieux et risqué visant à mobiliser jusqu’à 500 milliards de dollars pour construire des centres de données d’intelligence artificielle. Cette initiative suscite de vifs débats sur le marché des technologies modernes, non seulement en raison de son ampleur financière, mais aussi parce qu’elle vise à créer un marché secondaire pour les puces graphiques vieillissantes. Cette information a été rapportée par Techcrunch.com.

Selon ixbt.com, de grandes institutions financières telles qu’Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR se sont déclarées prêtes à investir dans ce projet colossal. Derrière ces contrats de plusieurs millions de dollars, la principale nouveauté est que NVIDIA accepte de garantir sur ses propres fonds la valeur de ses puces lorsqu’elles sont utilisées comme garantie.

Risques financiers et réaction du marché

Selon les analystes, cette décision constitue à la fois une stratégie intelligente et dangereuse. Une légère inquiétude s’est même manifestée sur le marché obligataire. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, s’est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux et sur une chaîne économique afin d’expliquer en détail comment les risques de l’entreprise seraient limités.

Selon le plan, si le propriétaire d’un centre de données est incapable de rembourser son crédit et que le prêteur est contraint de vendre les puces, mais que leur prix s’avère inférieur aux prévisions, NVIDIA prendra en charge jusqu’à 25 % de la différence. Cela pourrait créer dans le monde financier un risque inversé, où les obligations augmenteraient à mesure que la demande diminuerait.

Start-up et perspectives du marché secondaire

Derrière ces manœuvres financières se cache un autre enjeu crucial pour les start-up et les grandes entreprises. Jensen Huang souhaite assurer l’essor d’un écosystème de matériel d’IA d’occasion afin de maintenir une demande stable pour les équipements NVIDIA vieillissants.

Selon les estimations de Bloomberg, l’entreprise injecte des milliards pour soutenir des laboratoires d’intelligence artificielle de premier plan tels qu’OpenAI et Anthropic, ainsi que des fournisseurs de services cloud comme CoreWeave, Nebius, Firmus et Lambda. Toutefois, il n’est pas un secret que certains experts comparent cette stratégie à des montages controversés du passé.

Malgré cela, Jensen Huang a souligné que cette initiative différait des précédents historiques. Au lieu de prêter directement à ses clients, l’entreprise fait entrer des capitaux institutionnels indépendants sur le marché des infrastructures d’IA. Cette approche permet de protéger à l’avenir une partie de la valeur des puces tout en transférant l’essentiel des risques aux partenaires financiers.