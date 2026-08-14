«Ferme-la, tout simplement !» : Makhachev et Garry s’affrontent en conférence de presse

Une conférence de presse officielle s’est tenue avant le combat pour le titre de l’UFC, qui aura lieu à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis). Le champion en titre Islam Makhachev et son challenger, représentant la catégorie des poids mi-moyens, Ian Machado Garry ont participé à un événement marqué par une tension inattendue et des moments spectaculaires.

La conférence de presse a clairement montré quel combattant les milliers de spectateurs présents dans la salle soutenaient.

Des sifflets assourdissants et le sourire de Garry

Dès que le combattant irlandais Ian Machado Garry a pris le micro, toute l’arène l’a accueilli par des sifflets incessants et assourdissants. Malgré cette pression, il a réagi avec le sourire et a commenté la situation :

*« Samedi soir, cette ceinture de champion sera autour de ma taille et chaque personne présente dans cette salle changera d’avis. Vous crierez tous : “Allez, Garry !” Ces sifflets ne me font absolument rien. Mon petit fils est assis dans la salle et je vis mon rêve. J’attends ce moment depuis mes 16 ans, depuis que je rêve de devenir champion de l’UFC. Le 15 août, à Philadelphie, tous mes rêves deviendront réalité et personne ne pourra me les enlever »*, a déclaré le challenger.

Les applaudissements pour Makhachev et la question : « Brésil ou Irlande ? »

À l’inverse, chaque prise de parole d’Islam Makhachev a été accompagnée par les applaudissements et les acclamations du public. Le champion russe a expliqué pourquoi son adversaire était accueilli avec autant de froideur et d’hostilité :

« Je ne suis absolument pas surpris qu’il ait été accueilli par des sifflets. Les gens n’aiment pas Ian Garry, moi non plus. La raison, c’est que les fans ne comprennent pas vraiment de quel pays il représente les couleurs : le Brésil ou l’Irlande ? Les gens savent qui ils doivent soutenir sincèrement », a souligné le champion.

Les propos sur Abdulmanap Nurmagomedov et la réponse cinglante

Le moment le plus tendu de la conférence de presse est survenu lorsque Makhachev a été interrogé sur l’héritage de son défunt entraîneur, Abdulmanap Nurmagomedov Garry s’est soudain immiscé dans la conversation, affirmant que l’entraîneur légendaire aurait été très fier des accomplissements actuels d’Islam.

Le champion russe a toutefois sèchement interrompu son adversaire :

« Ferme-la, tout simplement ! » — a répondu Makhachev, brièvement et sèchement.

Après ces échanges tendus, le traditionnel « face-à-face » s’est déroulé de manière étonnamment calme : après s’être fixé dans les yeux, les combattants se sont serré la main avant de se séparer paisiblement. Le combat dans l’octogone, le 15 août, apportera les réponses définitives à toutes les questions.

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