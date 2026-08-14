Leandro Paredes refuse l’offre de Milan et reste à Boca

Le milieu de terrain de l’équipe nationale argentine et de Boca Juniors, Leandro Paredes, a catégoriquement refusé l’offre faite par le club italien de l’AC Milan durant le mercato européen. Selon TyC Sports, le joueur expérimenté de 32 ans a déclaré que, malgré l’intérêt du géant de la Serie A, il souhaitait se concentrer entièrement sur la conquête de titres avec son club d’enfance et a refusé d’entamer des négociations. Goal.com rapporte cette information.

Les représentants de l’AC Milan ont contacté l’entourage du champion du monde afin de discuter des conditions d’un éventuel transfert. Cependant, le joueur lui-même leur a demandé de ne pas formuler d’offre officielle au club italien et de ne pas déranger la direction de Boca Juniors. Paredes a immédiatement pris cette décision afin de préserver la stabilité de l’équipe et de se concentrer uniquement sur les compétitions nationales.

Une riche expérience européenne et un retour émouvant à Boca

En répondant à l’appel du club de San Siro, Paredes a remercié ses interlocuteurs pour l’attention portée, tout en affirmant clairement qu’il se trouvait actuellement exactement là où il souhaitait être. Sous contrat jusqu’à fin 2028, l’international argentin a montré sa détermination à guider son équipe vers les succès en championnat national.

Si le transfert s’était concrétisé, il aurait constitué un nouveau retour de ce joueur expérimenté dans le football italien. Rappelons que Paredes, au cours de sa riche carrière européenne, a joué au Chievo en 2014, ainsi qu’à Empoli, à la Roma, au Zenit, au Paris Saint-Germain et à la Juventus. Son retour émouvant à Boca Juniors à la mi-2025 a bouclé la boucle, tandis que ses performances convaincantes en Liga Profesional lui permettent également de conserver sa place avec l’Albiceleste.

Le Clausura et la course au titre en ligne de mire

Cette rumeur de transfert désormais écartée, toute l’attention se porte sur les prochains rendez-vous importants du championnat national. Boca Juniors se déplacera samedi sur le terrain de Platense dans le cadre du Clausura. Les hommes de Rodolfo Arruabarrena espèrent prolonger leur série de résultats positifs et maintenir leur régularité dans la course serrée au titre de champion.

Pour le capitaine de Boca, l’objectif prioritaire reste de remporter de grands trophées avec son club de cœur et de laisser une empreinte durable à La Bombonera. Cette détermination a encore renforcé le respect des supporters envers Paredes et confirmé son statut de principal leader du club cette saison.