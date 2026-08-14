Dreame présente son premier smartphone flagship Aurora

Dreame, acteur du marché de l’électroménager et des gadgets innovants, a officiellement remis à son propriétaire le premier exemplaire de série de son smartphone flagship Aurora. Selon ixbt.com, cet événement constitue une étape importante dans l’univers des hautes technologies et témoigne des ambitions sérieuses de la marque dans ce nouveau domaine. L’information a été rapportée par Ixbt.com qui indique

Pour l’instant, une version de collection spéciale, d’une valeur d’environ 30 000 dollars américains, a été livrée au premier client. Le panneau arrière de cet appareil exclusif porte la signature personnelle de Yu Hao, fondateur de Dreame, tandis que son coffret comprend également un certificat spécial doté d’un numéro d’identification unique.

L’apparence de l’appareil se distingue par son luxe exceptionnel. Son boîtier est notamment décoré d’éléments en or pur 999 millièmes et incrusté de pierres précieuses rares. Le fabricant prévient que le prix des futurs modèles Aurora standard sera également supérieur à celui des versions comparables des iPhone 17 de prochaine génération.

Caractéristiques techniques et modèles attendus

Selon des experts et des initiés, les caractéristiques techniques de l’appareil seront à la hauteur de son design. D’après les premières informations publiées en février de cette année par le célèbre informateur Digital Chat Station, l’entreprise travaille également sur des modèles de luxe baptisés Phoenix et Golden Dragon. Leur dos sera fabriqué en or pur et décoré à la main de pierres précieuses naturelles.

Lors du salon AWE 2026, organisé en mars, la politique tarifaire de ces appareils avait été dévoilée. Le prix de départ de la version flagship serait de 1 000 dollars, tandis que certains modèles haut de gamme pourraient atteindre 15 000 dollars selon la quantité d’or utilisée. Les initiés ont également révélé certains détails techniques du futur flagship.

Il s’est avéré que le smartphone serait équipé d’un grand capteur photo de 1 pouce ainsi que d’un module caméra amovible doté de son propre SoC, de sa batterie et de son module de communication. Cette solution devrait constituer une approche originale de la photographie mobile.

Lancement mondial et projets commerciaux

En mai, il a été révélé que Dreame ambitionnait de vendre plus de 100 000 appareils dès la première phase de son lancement mondial, prévu au quatrième trimestre 2026. La nouvelle gamme comprendra les trois versions principales suivantes :

Version flagship standard

Smartphone flagship avec système photo modulaire

Série haut de gamme entièrement personnalisable

Le lancement public des smartphones destinés au grand public est prévu pour le quatrième trimestre 2026. Pour l’instant, Dreame montre, à travers ses premiers pas et ses exemplaires de collection, son ambition de devenir l’une des marques technologiques les plus prestigieuses et avancées au monde.